Минфин 25 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26230 и 26245

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что 25 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26230 и ОФЗ-ПД серии 26245 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 126 дней, дата выплаты 14-го купонного дохода - 1 апреля 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,7% годовых (1-й купон - 26,58 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 38,39 рубля на облигацию).

Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 147 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 8 апреля 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 48,33 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).