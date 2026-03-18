Цены на бензин в РФ с 11 по 16 марта ускорили рост на 0,25% после 0,15% в предыдущий период

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 11 по 16 марта (укороченная статистическая неделя из-за дополнительного выходного в начале марта) выросли относительно предыдущего периода на 0,25% после того, как повышались 0,15% с 3 по 10 марта (восьмидневная статистическая неделя связана с дополнительным праздничным выходным), на 0,07% с 25 февраля по 2 марта, на 0,26% с 17 по 24 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 16 марта подорожал на 2,40%, что по-прежнему ниже общей инфляции (составила за этот период 2,59%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 16 марта была на уровне 66,31 руб. (на 10 марта - 66,15 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 62,79 руб. (62,62 руб.), АИ-95 - 68,18 руб. (68,03 руб.), АИ-98 - 92,12 руб. (91,98 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 11 по 16 марта выросли на 0,06% после снижения на 0,01% с 3 по 10 марта, на 0,03% с 25 февраля по 2 марта, выросли на 0,04% с 17 по 24 февраля. С начала года рост цен составил 1,55%.

Средняя цена ДТ в стране на 16 марта - 77,42 руб. за литр (на 10 марта - 77,34 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });