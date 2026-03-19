Замглавы ФАС заявил о стабильной ситуации на рынке топлива РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на розничном топливном рынке РФ остаётся стабильной, динамика роста цен на топливо - ниже инфляции, заявил замглавы ФАС Геннадий Магазинов журналистам.

"ФАС на ежедневной основе осуществляет мониторинг цен на топливо на порядка 12 тысячах АЗС как вертикально-интегрированных нефтяных компаний, так и независимых компаний. Мы не отмечаем изменения розничных цен выше инфляции", - сказал он в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок 2026".

"У нас достаточно запасов для того, чтобы обеспечить весь внутренний рынок, в том числе и в особенности запасов достаточно на посевную компанию. Ситуация стабильна", - добавил чиновник.

По последним данным Росстата, по состоянию на 16 марта потребительские цены на бензин в РФ в начала года выросли на 2,40%, что ниже общей инфляции, которая составила за этот период 2,59%. За статистическую неделю с 11 по 16 марта цены на бензин выросли на 0,25% после того, как повышались на 0,15% с 3 по 10 марта (восьмидневная статистическая неделя связана с дополнительным праздничным выходным), на 0,07% с 25 февраля по 2 марта, на 0,26% с 17 по 24 февраля.