Замглавы ФАС заявил о стабильной ситуации на рынке топлива РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на розничном топливном рынке РФ остаётся стабильной, динамика роста цен на топливо - ниже инфляции, заявил замглавы ФАС Геннадий Магазинов журналистам.

"ФАС на ежедневной основе осуществляет мониторинг цен на топливо на порядка 12 тысячах АЗС как вертикально-интегрированных нефтяных компаний, так и независимых компаний. Мы не отмечаем изменения розничных цен выше инфляции", - сказал он в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок 2026".

"У нас достаточно запасов для того, чтобы обеспечить весь внутренний рынок, в том числе и в особенности запасов достаточно на посевную компанию. Ситуация стабильна", - добавил чиновник.

По последним данным Росстата, по состоянию на 16 марта потребительские цены на бензин в РФ в начала года выросли на 2,40%, что ниже общей инфляции, которая составила за этот период 2,59%. За статистическую неделю с 11 по 16 марта цены на бензин выросли на 0,25% после того, как повышались на 0,15% с 3 по 10 марта (восьмидневная статистическая неделя связана с дополнительным праздничным выходным), на 0,07% с 25 февраля по 2 марта, на 0,26% с 17 по 24 февраля.

ФАС Росстат Геннадий Магазинов
Новости по теме

Глава Петербургской биржи считает, что цены на бирже растут из-за внешних факторов

Сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов в РФ в 2025 году превысили 13,5 млрд рублей

 Сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов в РФ в 2025 году превысили 13,5 млрд рублей

ЦБ ждет точечных правок в проект о реформе контроля за инсайдом ко II чтению после обсуждений с рынком

РСТ отметил снижение цен в отелях многих регионов России

Цена Brent поднялась выше $119 за баррель на новостях об атаке на саудовский НПЗ

Кремль отметил дестабилизацию на глобальном энергорынке в результате войны с Ираном

Юань поднялся выше 12,5 руб. впервые с 17 февраля 2025 года

 Юань поднялся выше 12,5 руб. впервые с 17 февраля 2025 года

Volga летом планирует начать продажи флагманского кроссовера K50

 Volga летом планирует начать продажи флагманского кроссовера K50

Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

 Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз

 Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 891 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });