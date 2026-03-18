Цены промпроизводителей в РФ в феврале выросли на 0,5% после трехмесячного снижения

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 0,5% после понижения на 2,5% в январе, на 1,6% в декабре 2025 года и на 0,9% в ноябре, сообщил в среду Росстат.

До этого цены промпроизводителей росли на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале марта аналитики прогнозировали повышение цен производителей в феврале на 1,0%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в феврале выросли на 2,1% месяц к месяцу (в январе упали на 8,9%). В том числе в сфере добычи нефти и природного газа они поднялись на 1,7% (в январе - снижение на 14,5%).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в феврале относительно предыдущего месяца повысились на 0,1% (месяцем ранее - минус 1,4%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены в феврале по сравнению с январем стали выше на 1,4% после снижения на 0,1% в январе. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений подорожали в феврале на 0,1% (аналогичный рост был месяцем ранее).

Как сообщалось, в 2025 году цены производителей снизились в РФ на 3,3% после роста на 7,9% в 2024 году, на 19,2% в 2023 году, снижения на 3,3% в 2022 году и увеличения на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).

Росстат
 Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

 CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

 "Т-Технологии" выкупают у "Яндекса" 100% сервиса "Авто.ру" за 35 млрд рублей

 Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

 Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

 Глава РЖД: Нам нужно было найти сбалансированность, и она достигнута без конвертации долга
