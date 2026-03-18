Поиск

Производители продовольствия в РФ в феврале снизили цены на свою продукцию на 1%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в РФ в феврале этого года по сравнению с январем снизили цены на свою продукцию на 1%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с февралем 2025 года цены снизились на 0,7%.

Как сообщалось, в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года цены не менялись, в декабре по сравнению с ноябрем они снизились на 1,5%, в ноябре по сравнению с октябрем - на 0,7%. В октябре был зафиксирован рост цен на 0,5%, в сентябре - снижение на 0,1%, в августе и июле цены выросли на 0,7% и 0,1% соответственно. В июне по сравнению с маем отмечалось снижение на 0,4%. В мае рост по сравнению с апрелем составлял 0,7%, в апреле по сравнению с мартом 0,1%, в марте - 0,3%, в феврале - 1%, в январе - 1,3%.

Цены производителей напитков в феврале по сравнению с январем выросли на 0,6%, в годовом выражении - на 9,9%.

Как сообщалось, в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года рост составлял 2,4%, в декабре - 1,9%, в ноябре - 0,4%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 857 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8715 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
