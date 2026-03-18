В РФ готовят проект постановления об использовании полученных с помощью реинжиниринга комплектующих

Документ разрабатывается Минпромторгом совместно с заинтересованными ведомствами, заявили в Ростехнадзоре

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Проект постановления правительства об оценке соответствия техническим требованиям запчастей и комплектующих, созданных путем обратного инжиниринга и используемых на иностранном оборудовании, в настоящее время готовится Минпромторгом РФ совместно с заинтересованными ведомствами.

Как заявил в среду начальник правового управления Ростехнадзора Дмитрий Яковлев, документ должен урегулировать случаи использования неоригинальных запчастей отечественного производства на оборудовании ушедших из России иностранных поставщиков без их согласия.

"Проблемным вопросом, как для металлургии, так, в общем-то, и для очень многих других отраслей долгое время является неурегулированность вопроса, как безопасно, легально и так далее организовать обратный инжиниринг. Особенно для зарубежного оборудования, когда поставщики давным-давно из России ушли, а в технических регламентах Таможенного союза записано, что любые изменения в конструкции, замена ЗИПов (запасные части, инструменты и принадлежности - ИФ) и так далее должны согласовываться с изготовителем или его представителем", - сказал он, выступая на Международной выставке-форуме оборудования и технологий для горнодобывающей отрасли и переработки полезных ископаемых.

Чиновник напомнил, что в прошлом году на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) было принято решение, позволяющее правительству РФ на национальном уровне урегулировать признание оценки соответствия ЗИП, произведенных с помощью реинжиниринга.

"Сейчас вместе с коллегами, опять же из Минпромторга, делаем, - даже они в итоге стали головными, - этот проект постановления, где в общем-то будет определено, что если мы такой обратный инжиниринг проведем, то потом безопасность всего техустройства нужно подтвердить с использованием нашего традиционного института экспертизы промышленной безопасности", - рассказал Яковлев.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу Минпромторга.