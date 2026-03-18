ФРС не намерена снижать ставку, если не будет прогресса в замедлении инфляции

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) не будет снижать базовую процентную ставку, если не увидит прогресса в замедлении инфляции в США, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

"Наш прогноз в том, что мы увидим прогресс в плане инфляции, - сказал Пауэлл. - Это должно произойти. По мере того, как к середине года мы увидим ослабление последствий пошлин на импорт, это должно стать заметным. Прогноз по ставке зависит от состояния экономики. Если мы не увидим этого прогресса, снижения ставки не будет".

Пауэлл отметил, что рост цен на энергоресурсы в связи с событиями на Ближнем Востоке будет усиливать инфляцию в США в целом. Однако оценивать полный экономический эффект этих событий пока рано, добавил он.