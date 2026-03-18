ФРС не намерена снижать ставку, если не будет прогресса в замедлении инфляции

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) не будет снижать базовую процентную ставку, если не увидит прогресса в замедлении инфляции в США, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

"Наш прогноз в том, что мы увидим прогресс в плане инфляции, - сказал Пауэлл. - Это должно произойти. По мере того, как к середине года мы увидим ослабление последствий пошлин на импорт, это должно стать заметным. Прогноз по ставке зависит от состояния экономики. Если мы не увидим этого прогресса, снижения ставки не будет".

Пауэлл отметил, что рост цен на энергоресурсы в связи с событиями на Ближнем Востоке будет усиливать инфляцию в США в целом. Однако оценивать полный экономический эффект этих событий пока рано, добавил он.

ФРС Джером Пауэлл США
ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Новак заявил о крупнейшем энергокризисе в мире за последние 40 лет

Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%

CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

"Т-Технологии" выкупают у "Яндекса" 100% сервиса "Авто.ру" за 35 млрд рублей

Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

"Мосбиржа" начнет рассчитывать фиксинги серебра, платины и палладия 23 марта

Хуснуллин призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого имущества
