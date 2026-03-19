Фондовые индексы США упали примерно на 1,5% на итогах заседания ФРС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду упали в среднем на 1,5% после того, как Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку в США на прежнем уровне и спрогнозировала лишь одно ее понижение в этом году.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции подтвердил неопределенность, которую война в Иране создает для экономических перспектив.

Федрезерв сохранил ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Лишь один из руководителей ФРС - член совета управляющих Стивен Миран - высказался в пользу снижения ставки.

ФРС также повысила прогноз инфляции в США в 2026 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,4%, в 2027 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка роста ВВП в этом году была улучшена до 2,4% с 2,3%, в следующем году - до 2,3% с 2%.

"Учитывая, что инфляция выше целевого уровня, рост экономики опережает тренд, а также учитывая повышенную неопределенность относительно хода войны с Ираном, нет оснований для смягчения политики", - полагает главный инвестиционный директор Angeles Investments Майкл Розен.

Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда в среду. Аналитики предполагали в среднем подъем на 0,3%, по данным Trading Economics. В январе показатель поднялся на 0,5%.

Повышение индекса PPI относительно февраля 2025 года составило 3,4% в годовом выражении, став самым существенным за год. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 2,9%, как и в январе.

Котировки акций General Mills в среду уменьшились на 3%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США в третьем финквартале (закончился 22 февраля) сократил чистую прибыль вдвое и выручку на 8%, при этом оба показателя оказались хуже ожиданий аналитиков.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones стали бумаги McDonald's Corp. и Procter & Gamble Co., которые подешевели на 3,2%.

Также опустилась стоимость Starbucks Corp. - на 5%, Domino's Pizza Inc. - на 4,9%, Boeing Co. - на 2,3%, Walmart Inc. и Amazon.com Inc. - на 2,5%, Microsoft Corp. - на 1,9%, International Business Machines - на 1,8%, Apple Inc. - на 1,7%, Tesla - на 1,6%, Alphabet Inc. - на 1%, Nvidia Corp. - на 0,8%.

Среди 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones, повышение котировок показали только бумаги Chevron Corp. и JPMorgan Chase & Co. - на 0,3%.

Цена акций Macy's Inc. подскочила на 4,7%. Сеть универмагов в четвертом финквартале (ноябрь-январь) увеличила чистую прибыль почти в 1,5 раза, а скорректированный показатель превысил средний прогноз аналитиков.

Котировки бумаг Lululemon Athletica выросли на 3,8%. Производитель и ритейлер спортивной одежды в четвертом финквартале (завершился 1 февраля) снизил чистую прибыль более чем на 21%, но и этот показатель, и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 768,11 пункта (на 1,63%) и составил 46225,15 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 91,39 пункта (на 1,36%) - до 6624,7 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 327,11 пункта (на 1,46%) и завершил сессию на отметке 22152,42 пункта.