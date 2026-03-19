Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в феврале выросли г/г на 3,7%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в феврале 2026 года вырос в годовом выражении на 3,7%, до 411,9 тыс. шт., подсчитали в "Автостате".

Помесячное снижение рынка к январю составило 5,7%.

Лидирующие позиции в марочной структуре сохраняет Lada - за прошлый месяц ее перепродажи составили 96,2 тыс. шт., при этом российская марка отметилась самым сильным снижением сделок год к году по сравнению со всеми другими - на 9,2%. Второе место сохраняет японская Toyota, показатель которой составил 43,7 тыс. единиц (+12%). На третьей и четвертой позиции - южнокорейские Kia и Hyundai с результатами 23,2 тыс. шт. (+9,9%) и 22,8 тыс. шт. (+10,1%) соответственно. Пятерку продаваемых марок вторичного рынка замыкает Volkswagen - перепродажи его подержанных машин составили 18,7 тыс. шт. (+18,6%).

Как отмечают в "Автостате", помесячное снижение продаж в феврале показали восемь из десяти наиболее популярных марок. Наиболее сильным падение было у Renault, реализовавшей в феврале 13,5 тыс. машин - оно составило 19,5%. Положительную динамику показали лишь Toyota и Honda. Продажи последней взлетели в 1,8 раза, почти до 15,5 тыс. шт. (+31,3% г/г).

Самой популярной моделью среди легковых автомобилей с пробегом в феврале стала Kia Rio, которая разошлась тиражом в 8,5 тыс. экземпляров (+10,3% г/г). На второй строчке рейтинга - Hyundai Solaris (8,3 тыс. шт., +9,6%) В пятерку популярных моделей вторичного рынка по итогам февраля также вошли седан Lada 2107 (8,2 тыс. шт., -16,1%), Toyota Corolla (7,5 тыс. шт., +22,1%) и трехдверный внедорожник Lada 4x4 (7,4 тыс. шт., -0,1%).

Многие модели в феврале продавались в меньшем количестве по сравнению с январем. Рост в десятке лидеров, как отмечают эксперты, имеют лишь Toyota Corolla (+20,4% м/м) и "семерка" (+5,5% м/м). В годовом выражении половина моделей из топ-10 показали положительную динамику, другая половина - отрицательную. Из первых лучшей опять оказалась Toyota Corolla (+22,1%), среди вторых худшей стала "семерка" (-16,1%).

За январь-февраль 2026 г. рынок легковых автомобилей с пробегом подрос на 3,9%, до 849 тыс. шт.