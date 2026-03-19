Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3% на фоне дорожающей нефти

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг сохранил восходящий импульс предыдущего дня на фоне дорожающей нефти (фьючерс на нефть Brent поднялся до $112 за баррель), также фактором поддержки выступают данные Росстата об инфляции в России, подогревающие ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс IMOEX2 за минуту торгов прибавил 0,3%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2881,2 пункта (+0,3%); лидируют в росте акции "НОВАТЭКа" (+2,6%), "АЛРОСА" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Газпрома" (+0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 марта, составляет 83,1359 руб. (+1,22 рубля).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "ММК" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "ВК" (-1,1%), "Норникеля" (-0,6%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,2% "префы"), "Русала" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%).

По данным Росстата, инфляция в РФ с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчет за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней). С начала месяца рост цен к 16 марта составил 0,22%, с начала года - 2,59%.

Исходя из данных за 16 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 марта ускорилась до 5,91% с 5,88% на 10 марта (также 5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 5,79% с 5,84% на 10 марта, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 0,5% после понижения на 2,5% в январе, на 1,6% в декабре 2025 года и на 0,9% в ноябре, сообщил также в среду Росстат. Опрошенные "Интерфаксом" в начале марта аналитики прогнозировали повышение цен производителей в феврале на 1,0%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью газете "Известия", что в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона возникла пауза. Трехсторонняя группа - на паузе, но работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам, продолжается, отметил он.

При этом, по словам Пескова, Россия продолжит контактировать с Украиной по вопросам обмена пленными и телами погибших военнослужащих. "Работа по этому направлению будет обязательно продолжена", - заявил он изданию.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западные фондовые площадки накануне вернулись сдержанные продажи в ожидании подведения итогов заседания Федрезерва США из-за возросших рисков ужесточения риторики регулятора.

На рынке акций РФ поддержку бумагам оказывает оптимизм в энергетическом секторе, а также продолжающееся снижение курса рубля. Если на заседании в пятницу ЦБ РФ решится на снижение ключевой ставки более чем на ожидаемые 50 базисных пунктов, то индекс Мосбиржи при условии сохранения высоких цен на нефть может завершить неделю выше 2900 пунктов, считает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов также отмечает, что основную поддержку рынку акций оказывает выросшая нефть на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива. Инвесторы делают ставку на акции экспортеров и энергетику, но высокая неопределенность относительно дальнейших геополитических событий ограничивает рост индекса МосБиржи.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к рекордному скачку цен на нефть и удобрения (цены на последние с начала кризиса выросли на 30%, а дефицит составляет до 25%). США готовятся к возможному смягчению санкций против Венесуэлы для увеличения предложения нефти, а экспорт СПГ из Катара снизился, что поддерживает спрос на российский газ, отметил аналитик.

Российский рынок также ожидает заседания Центробанка РФ: консенсус-прогноз большинства аналитиков предполагает снижение ставки на 50 базисных пунктов, чему способствует замедление инфляции и охлаждение деловой активности в стране. Тем не менее, внешние риски - как бюджетные, так и геополитические - сохраняют общий уровень волатильности повышенным. На дневном графике индекс МосБиржи продолжает движение в рамках восходящего ценового канала. При фиксации прибыли поддержкой выступит уровень 2850 пунктов, а ближайшее сопротивление по-прежнему находится на 2900 пунктах, считает Магомедов.

В США накануне индексы акций снизились на 1,4-1,6% во главе с Dow после того, как Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку в США на прежнем уровне и спрогнозировала лишь одно ее понижение в этом году.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции подтвердил неопределенность, которую война в Иране создает для экономических перспектив.

Федрезерв сохранил ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Лишь один из руководителей ФРС - член совета управляющих Стивен Миран - высказался в пользу снижения ставки.

ФРС также повысила прогноз инфляции в США в 2026 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,4%, в 2027 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка роста ВВП в этом году была улучшена до 2,4% с 2,3%, в следующем году - до 2,3% с 2%.

Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда в среду. Аналитики предполагали в среднем подъем на 0,3%, по данным Trading Economics. В январе показатель поднялся на 0,5%.

Повышение индекса PPI относительно февраля 2025 года составило 3,4% в годовом выражении, став самым существенным за год. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 2,9%, как и в январе.

В Азии утром в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжили рост после угроз Ирана ответить на удар Израиля по газовому месторождению "Южный Парс".

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 7:01 мск в четверг составила $111,89 за баррель (+4,2% и +3,8% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $97,14 за баррель (+0,9% и +0,1% накануне).

Иран накануне предупредил страны Персидского залива, что ряд энергетических объектов теперь являются "законными целями" для атак, сообщило агентство Bloomberg. Объекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ теперь входят в список инфраструктуры, находящейся под угрозой ударов со стороны Тегерана, сообщило иранское агентство Tasnim. Атаки на иранскую инфраструктуру "не останутся без ответа", пишет агентство Fars.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду заявил, что удары по иранским энергетическим объектам могут привести к неконтролируемым последствиям, которые затронут весь мир. "Такие агрессивные действия ничего не дадут врагу - Израилю, Америке и их союзникам. Это усложнит ситуацию и может привести к неконтролируемым последствиям, масштаб которых может распространиться по всему миру", - написал Пезешкиан в соцсети Х.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре.

"Северное/Южный Парс" - крупнейшее месторождение природного газа в мире, Северное находится во владении Катара. "Южный Парс" - ключевой источник поставок энергоресурсов для Турции.