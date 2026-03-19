Объем госдолга США впервые превысил $39 трлн

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Объем государственного долга США впервые превысил отметку в $39 трлн.

По данным министерства финансов страны на 17 марта, валовой долг страны почти достиг $39,017 трлн.

Уровень в $38 трлн был преодолен примерно пять месяцев назад - в конце октября 2025 года, отмечают американские СМИ. Отметка в $37 трлн была пройдена в середине августа прошлого года.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) в феврале давало прогноз, согласно которому госдолг США в 2036 финансовом году достигнет $56,15 трлн (120% ВВП) по сравнению с $30,17 трлн (99% ВВП) в 2025 фингоду, который завершился в сентябре. При этом в 2030 году объем задолженности поднимется до 108% ВВП и побьет предыдущий рекорд в 106% ВВП, который был зафиксирован в 1946 году после окончания Второй Мировой войны.

