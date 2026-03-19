Юань поднялся выше 12,5 руб. впервые с 17 февраля 2025 года

Фото: CFOTO/Sipa USA/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно усилил темпы роста на Московской бирже на торгах в четверг, его котировки поднялись выше 12 руб. впервые с 17 февраля 2025 года.

Курс юаня составил 12,6055 руб. в 12:02 по Москве, что на 41,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 49 копеек выше уровня действующего официального курса.

Рубль снижается даже при растущих ценах на нефть, так как участники рынка находятся в ожидании пятничного решения ЦБ по ключевой ставке и новостей об ужесточении параметров бюджетного правила, о чем ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Давление на рубль также оказывает дефицит валютной ликвидности, вызванный решением Минфина РФ не проводить в марте операции по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.

Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне ударов Ирана по объектам энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 12:07 по московскому времени составляет $115,11 за баррель, что на 7,2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,73%, до $97 за баррель.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 5,44 млн баррелей, дистиллятов - на 2,53 млн баррелей.

Volga летом планирует начать продажи флагманского кроссовера K50

Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

 Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз

 Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз

Рубль утром дешевеет в паре с юанем даже при продолжающей дорожать нефти

 Рубль утром дешевеет в паре с юанем даже при продолжающей дорожать нефти

Объем госдолга США впервые превысил $39 трлн

 Объем госдолга США впервые превысил $39 трлн

Новосибирский губернатор объяснил, что проблема болезней скота связана не только с ЛПХ

 Новосибирский губернатор объяснил, что проблема болезней скота связана не только с ЛПХ

Цена Brent поднималась выше $112 за баррель

Фондовые индексы США упали примерно на 1,5% на итогах заседания ФРС

Трамп заявил, что Израиль атаковал месторождение "Южный Парс" без ведома США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 879 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
