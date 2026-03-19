Юань поднялся выше 12,5 руб. впервые с 17 февраля 2025 года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно усилил темпы роста на Московской бирже на торгах в четверг, его котировки поднялись выше 12 руб. впервые с 17 февраля 2025 года.

Курс юаня составил 12,6055 руб. в 12:02 по Москве, что на 41,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 49 копеек выше уровня действующего официального курса.

Рубль снижается даже при растущих ценах на нефть, так как участники рынка находятся в ожидании пятничного решения ЦБ по ключевой ставке и новостей об ужесточении параметров бюджетного правила, о чем ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Давление на рубль также оказывает дефицит валютной ликвидности, вызванный решением Минфина РФ не проводить в марте операции по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.

Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне ударов Ирана по объектам энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 12:07 по московскому времени составляет $115,11 за баррель, что на 7,2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,73%, до $97 за баррель.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 5,44 млн баррелей, дистиллятов - на 2,53 млн баррелей.