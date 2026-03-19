Поиск

Минфин посчитал преждевременным вопрос увеличения ФИНВ с нынешних 3%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вопрос о возможном увеличении выплат в рамках федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), в том числе за счет увеличения его размера до 12% от инвестиций с нынешних 3%, целесообразно поднимать не ранее, чем через шесть-девять месяцев, считает замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

За это время, по его мнению, можно будет проанализировать работу механизма с учетом введенных с начала этого года изменений, смягчающих применение ФИНВ для групп компаний и позволяющих передавать право получения вычета от одного юрлица внутри группы другому.

"В части увеличения размера субсидирования за счет федерального инвестиционного налогового вычета, софинансирования, точнее говоря, инвестиционных расходов компаний, как вы знаете, с 1 января этого года в Налоговый кодекс были сделаны корректировки в части возможности передачи инвестиций внутри группы компаний, когда одна компания группы зарабатывает, инвестирует другая (...). Предлагаем помониторить ситуацию и, исходя из хотя бы 6-9 месяцев этого года уже принимать решение о необходимости расширения того уровня софинансирования, который предоставляется через ФИНВ. На данном этапе мы считаем, что какие-либо резкие изменения ФИНВ преждевременны", - заявил Сазанов.

При этом он отметил, что Минфин не поддерживает ранее высказанную Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) идею предоставить возможность активно инвестирующим компаниям снижать до нуля федеральную часть налога на прибыль за счет ФИНВ.

"В части полного обнуления федеральной части мы, безусловно, не можем его поддержать. В прошлом году ставка налога на прибыль выросла на 5%, и мы всегда говорили, что через федеральный инвестиционный налоговый вычет можно частично эту повышенную нагрузку вернуть на предыдущий уровень при определенном уровне инвестиционной активности. Не говорилось о возможности обнуления федеральной части налога на прибыль. Соответственно, в этой части мы точно не поддержим", - подчеркнул замглавы Минфина.

ФИНВ был введен с 1 января 2025 года одновременно с повышением базовой ставки налога на прибыль с 20% до 25% и позволяет снизить часть налога, перечисляемого в федеральный бюджет и составляющего 8%, максимально до 3%. В НК РФ закреплен предельный размер вычета: он не может превышать 50% от суммы вложений. Фактический размер ФИНВ определяется постановлением правительства. Согласно 1638-му постановлению сейчас это 3% от расходов на инвестиции. Если фактическая сумма ФИНВ превышает ту, которая может быть возвращена с учётом необходимости уплаты в федеральный бюджет 3% налога на прибыль, ее можно возвращать в последующие периоды в течение десяти лет.

РСПП выступил с предложением увеличить лимит ФИНВ с нынешних 3% от инвестиций до 12%. Бизнес также просит обеспечить "расширение отраслевого охвата применения ФИНВ, предоставление налогоплательщикам права снижать федеральную часть налога на прибыль до нуля, снятие административных ограничений на применение механизма ФИНВ". Об этом говорилось в проекте резолюции Налогового форума РСПП.

Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото падает на 6%, серебро - на 13%, алюминий опустился ниже $3300 за тонну

Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

 Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

McDonald's второй год подряд стал самым дорогим ресторанным брендом мира

 McDonald's второй год подряд стал самым дорогим ресторанным брендом мира

Глава Петербургской биржи считает, что цены на бирже растут из-за внешних факторов

 Глава Петербургской биржи считает, что цены на бирже растут из-за внешних факторов

Сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов в РФ в 2025 году превысили 13,5 млрд рублей

 Сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов в РФ в 2025 году превысили 13,5 млрд рублей

ЦБ ждет точечных правок в проект о реформе контроля за инсайдом ко II чтению после обсуждений с рынком

РСТ отметил снижение цен в отелях многих регионов России

Цена Brent поднялась выше $119 за баррель на новостях об атаке на саудовский НПЗ

Кремль отметил дестабилизацию на глобальном энергорынке в результате войны с Ираном

Юань поднялся выше 12,5 руб. впервые с 17 февраля 2025 года

 Юань поднялся выше 12,5 руб. впервые с 17 февраля 2025 года
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 894 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8725 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
