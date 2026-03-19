Минфин посчитал преждевременным вопрос увеличения ФИНВ с нынешних 3%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вопрос о возможном увеличении выплат в рамках федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), в том числе за счет увеличения его размера до 12% от инвестиций с нынешних 3%, целесообразно поднимать не ранее, чем через шесть-девять месяцев, считает замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

За это время, по его мнению, можно будет проанализировать работу механизма с учетом введенных с начала этого года изменений, смягчающих применение ФИНВ для групп компаний и позволяющих передавать право получения вычета от одного юрлица внутри группы другому.

"В части увеличения размера субсидирования за счет федерального инвестиционного налогового вычета, софинансирования, точнее говоря, инвестиционных расходов компаний, как вы знаете, с 1 января этого года в Налоговый кодекс были сделаны корректировки в части возможности передачи инвестиций внутри группы компаний, когда одна компания группы зарабатывает, инвестирует другая (...). Предлагаем помониторить ситуацию и, исходя из хотя бы 6-9 месяцев этого года уже принимать решение о необходимости расширения того уровня софинансирования, который предоставляется через ФИНВ. На данном этапе мы считаем, что какие-либо резкие изменения ФИНВ преждевременны", - заявил Сазанов.

При этом он отметил, что Минфин не поддерживает ранее высказанную Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) идею предоставить возможность активно инвестирующим компаниям снижать до нуля федеральную часть налога на прибыль за счет ФИНВ.

"В части полного обнуления федеральной части мы, безусловно, не можем его поддержать. В прошлом году ставка налога на прибыль выросла на 5%, и мы всегда говорили, что через федеральный инвестиционный налоговый вычет можно частично эту повышенную нагрузку вернуть на предыдущий уровень при определенном уровне инвестиционной активности. Не говорилось о возможности обнуления федеральной части налога на прибыль. Соответственно, в этой части мы точно не поддержим", - подчеркнул замглавы Минфина.

ФИНВ был введен с 1 января 2025 года одновременно с повышением базовой ставки налога на прибыль с 20% до 25% и позволяет снизить часть налога, перечисляемого в федеральный бюджет и составляющего 8%, максимально до 3%. В НК РФ закреплен предельный размер вычета: он не может превышать 50% от суммы вложений. Фактический размер ФИНВ определяется постановлением правительства. Согласно 1638-му постановлению сейчас это 3% от расходов на инвестиции. Если фактическая сумма ФИНВ превышает ту, которая может быть возвращена с учётом необходимости уплаты в федеральный бюджет 3% налога на прибыль, ее можно возвращать в последующие периоды в течение десяти лет.

РСПП выступил с предложением увеличить лимит ФИНВ с нынешних 3% от инвестиций до 12%. Бизнес также просит обеспечить "расширение отраслевого охвата применения ФИНВ, предоставление налогоплательщикам права снижать федеральную часть налога на прибыль до нуля, снятие административных ограничений на применение механизма ФИНВ". Об этом говорилось в проекте резолюции Налогового форума РСПП.