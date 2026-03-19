ЕЦБ не стал менять ключевые процентные ставки

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил основные процентные ставки на прежних уровнях по итогам мартовского заседания, завершившегося в четверг.

Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Ставки удерживаются на этих уровнях с прошлого июля.

"Война на Ближнем Востоке сделала прогнозы намного более неопределенными, создав повышательные риски для инфляции и понижательные - для темпов экономического роста, - говорится в пресс-релизе. - Конфликт окажет существенное влияние на инфляцию в ближайшей перспективе за счет роста цен на энергоносители. Среднесрочные последствия будут зависеть от интенсивности и длительности конфликта, а также от того, как сильно цены на энергоносители повлияют на потребительские цены и на экономику".

При этом ЕЦБ отмечает, что находится в хорошей ситуации, чтобы пройти через этот период неопределенности. Инфляция в еврозоне в последнее время держится около целевых 2%, долгосрочные инфляционные ожидания стабильны, а экономика демонстрирует устойчивость в последние кварталы, отмечается в сообщении регулятора.

Совет управляющих твердо намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе и готов задействовать для этого все инструменты, имеющиеся в распоряжении регулятора, говорится в сообщении.

Руководство ЕЦБ будет внимательно отслеживать ситуацию, учитывать поступающие статданные и принимать решения на каждом заседании отдельно. Дальнейшие шаги в отношении процентных ставок будут основываться в том числе на прогнозах для инфляции и связанных с ними рисках.

Портфель бумаг, приобретенных ЕЦБ в рамках двух программ выкупа активов (PEPP и APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления, говорится в пресс-релизе.

Курс евро в паре с долларом по данным на 16:33 по московскому времени в четверг поднимается на 0,24% и составляет $1,148 по сравнению с $1,1452 на закрытие предыдущей сессии.

Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 падает на 2,46%.

Пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания начнется в 16:45 по Москве.

