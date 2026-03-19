ЕЦБ ухудшил оценку роста ВВП еврозоны и повысил прогноз инфляции

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в 2026 году вырастет на 0,9%, в 2027 году - на 1,3%, в 2028 году - на 1,4%, говорится в новом прогнозе Европейского центробанка.

В декабре ЕЦБ прогнозировал подъем соответственно на 1,2%, 1,4% и 1,4%.

Потребительские цены в 2026 году увеличатся на 2,6%, а не на 1,9%, как предполагалось ранее. Прогноз на 2027 год был пересмотрен до 2% с 1,8%, на 2028 год - до 2,1% с 2%.

Потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания (базовая инфляция) повысятся в 2026 году на 2,3% (ранее ожидалось 2,2%), в 2027 году - на 2,2% (1,9%), в 2028 году - на 2,1% (2%).

Пересмотр прогнозов обусловлен удорожанием энергоносителей из-за военных действий на Ближнем Востоке, а также последствиями этого конфликта для сырьевых рынков и реальных доходов.