Поиск

ВТО ждет замедления роста глобального ВВП в 2026 г. до 2,8% в базовом сценарии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает замедления роста мировой торговли товарами в 2026 году до 1,9% с 4,6% годом ранее при условии, если воздействие ближневосточного конфликта на экономику будет ограниченным.

Базовый сценарий также предполагает увеличение товарооборота на 2,6% в следующем году, говорится в обзоре ВТО Global Trade Outlook and Statistics.

При этом объемы торговли услугами, как ожидается, повысятся в 2026 году на 4,8%, в 2027 году - на 5,1%. В прошлом году они выросли на 5,3%.

Общий объем торговли товарами и услугами в 2025 году увеличился на 4,7%, мировой ВВП - на 2,9%. В текущем году ВТО ожидает рост на 2,7% и 2,8% соответственно. Глобальная экономика вырастет на 2,8% и в 2027 году, прогнозирует организация.

В октябре минувшего года организация ожидала роста мировой торговли товарами в 2026 году на 0,5%, услугами - на 4,4%, глобального ВВП - на 2,6%. Таким образом, новый базовый сценарий ВТО стал оптимистичнее.

Однако если цены на нефть и газ из-за конфликта на Ближнем Востоке весь нынешний год будут оставаться повышенными, мировая торговля товарами увеличится лишь на 1,4% в этом году, услугами - на 4,1%, глобальный ВВП - на 2,5%, говорится в обзоре.

"Устойчивый рост цен на энергоносители может повысить риски для мировой торговли, распространив негативное влияние на продовольственную безопасность и ценовое давление на бизнес и потребителей", - отметила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Напротив, в случае скорого прекращения конфликта и сохранения высоких объемов торговли продукцией, связанной с ИИ, мировой товарооборот вырастет на 2,4% в 2026 году и на 2,7% в 2027 году, считают в ВТО.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минэнерго заявили, что вопрос запрета экспорта бензина сейчас остро не стоит

Золото падает на 6%, серебро - на 13%, алюминий опустился ниже $3300 за тонну

Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

McDonald's второй год подряд стал самым дорогим ресторанным брендом мира

Глава Петербургской биржи считает, что цены на бирже растут из-за внешних факторов

Сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов в РФ в 2025 году превысили 13,5 млрд рублей

