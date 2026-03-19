ВТО ждет замедления роста глобального ВВП в 2026 г. до 2,8% в базовом сценарии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает замедления роста мировой торговли товарами в 2026 году до 1,9% с 4,6% годом ранее при условии, если воздействие ближневосточного конфликта на экономику будет ограниченным.

Базовый сценарий также предполагает увеличение товарооборота на 2,6% в следующем году, говорится в обзоре ВТО Global Trade Outlook and Statistics.

При этом объемы торговли услугами, как ожидается, повысятся в 2026 году на 4,8%, в 2027 году - на 5,1%. В прошлом году они выросли на 5,3%.

Общий объем торговли товарами и услугами в 2025 году увеличился на 4,7%, мировой ВВП - на 2,9%. В текущем году ВТО ожидает рост на 2,7% и 2,8% соответственно. Глобальная экономика вырастет на 2,8% и в 2027 году, прогнозирует организация.

В октябре минувшего года организация ожидала роста мировой торговли товарами в 2026 году на 0,5%, услугами - на 4,4%, глобального ВВП - на 2,6%. Таким образом, новый базовый сценарий ВТО стал оптимистичнее.

Однако если цены на нефть и газ из-за конфликта на Ближнем Востоке весь нынешний год будут оставаться повышенными, мировая торговля товарами увеличится лишь на 1,4% в этом году, услугами - на 4,1%, глобальный ВВП - на 2,5%, говорится в обзоре.

"Устойчивый рост цен на энергоносители может повысить риски для мировой торговли, распространив негативное влияние на продовольственную безопасность и ценовое давление на бизнес и потребителей", - отметила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Напротив, в случае скорого прекращения конфликта и сохранения высоких объемов торговли продукцией, связанной с ИИ, мировой товарооборот вырастет на 2,4% в 2026 году и на 2,7% в 2027 году, считают в ВТО.