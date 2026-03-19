Bloomberg сообщил о готовности руководителей ЕЦБ повысить ставки уже в апреле

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Члены руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ) будут готовы повысить основные процентные ставки уже в апреле, если к этому времени скачок цен на энергоносители приведет к ощутимому ускорению инфляции в еврозоне, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Источники отмечают, что решение еще не принято и регулятор может счесть, что более позднее повышение ставок будет более подходящей опцией.

Руководство Центробанка опасается как непосредственно роста цен на нефть и газ, так и вторичных эффектов подорожания топлива. Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что продолжительный конфликт на Ближнем Востоке может негативно сказаться на потребительском доверии и бизнес-климате, что приведет к сокращению потребительских расходов и капиталовложений.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 29-30 апреля. На этом заседании не будут публиковаться макроэкономические прогнозы, и это может заставить некоторых членов руководства регулятора сделать выбор в пользу подъема ставок в июне, говорят источники.

В четверг ЕЦБ сохранил ставки на прежнем уровне. Новый прогноз предусматривает ускорение инфляции до 2,6% в 2026 году, тогда как предыдущий предполагал рост потребительских цен всего на 1,9%. В самом негативном сценарии, при котором нефть подскочит в цене до $145 за баррель, регулятор допустил замедление роста ВВП еврозоны до 0,4% в этом году и ускорение инфляции до 4,4%.