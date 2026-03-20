Поиск

ФАС изучает ценообразование на рынке серы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ изучает ценообразование на рынке серы, направила запросы крупнейшим производителям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В случае выявления нарушений служба будет применять меры антимонопольного реагирования", - сказали в ФАС.

Сера является одним из ключевых компонентов для производства фосфорсодержащих удобрений.

В феврале Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) обратилась к профильному вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой установить временный потолок цен на серу, которая с начала 2025 года подорожала более чем в три раза из-за сокращения предложения, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом письма.

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Эр-Рияде не исключили подорожания нефти до $180 за баррель и выше

Brent подешевела до $107,32 за баррель

 Brent подешевела до $107,32 за баррель

Европейские фондовые индексы в четверг потеряли более 2% на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

 Европейские фондовые индексы в четверг потеряли более 2% на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

В Минэнерго заявили, что вопрос запрета экспорта бензина сейчас остро не стоит

 В Минэнерго заявили, что вопрос запрета экспорта бензина сейчас остро не стоит

Золото падает на 6%, серебро - на 13%, алюминий опустился ниже $3300 за тонну

Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

 Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

McDonald's второй год подряд стал самым дорогим ресторанным брендом мира

 McDonald's второй год подряд стал самым дорогим ресторанным брендом мира

Глава Петербургской биржи считает, что цены на бирже растут из-за внешних факторов

 Глава Петербургской биржи считает, что цены на бирже растут из-за внешних факторов

Сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов в РФ в 2025 году превысили 13,5 млрд рублей

 Сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов в РФ в 2025 году превысили 13,5 млрд рублей

ЦБ ждет точечных правок в проект о реформе контроля за инсайдом ко II чтению после обсуждений с рынком
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 911 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8730 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
