ФАС изучает ценообразование на рынке серы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ изучает ценообразование на рынке серы, направила запросы крупнейшим производителям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В случае выявления нарушений служба будет применять меры антимонопольного реагирования", - сказали в ФАС.

Сера является одним из ключевых компонентов для производства фосфорсодержащих удобрений.

В феврале Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) обратилась к профильному вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой установить временный потолок цен на серу, которая с начала 2025 года подорожала более чем в три раза из-за сокращения предложения, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом письма.