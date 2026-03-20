В Эр-Рияде не исключили подорожания нефти до $180 за баррель и выше

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В нефтяной отрасли Саудовской Аравии считают, что цены на нефть могут превысить $180 за баррель в случае, если перебои с ее поставками не прекратятся до конца апреля, пишет The Wall Street Journal.

Неназванные представители отрасли сказал изданию, что это базовый сценарий развития событий.

Саудовские чиновники, отвечающие за нефть, лихорадочно пытаются спрогнозировать, насколько высоко могут вырасти цены на нефть, если война с Ираном и нарушение поставок энергии не закончатся скоро. Несмотря на то, что повышение цен на нефть может казаться выгодной королевству; в то же время есть опасения, что в новых условиях потребители начнут сокращение потребление нефти, отмечает газета.

После начала ударов со стороны США и Израиля 28 февраля, Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который осуществляется поставка нефти из стран Персидского залива. Кроме того, в ответ на военные действия Иран начал атаки на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива.

19 марта, к примеру, Иран атаковал в общей сложности шесть крупнейших объектов нефтегазовой промышленности стран Персидского залива в ответ на израильскую бомбардировку его газового месторождения "Южный Парс". В частности, в результате иранской ракетной атаки значительные повреждения получило главное газоперерабатывающее предприятие Катара в Рас-Лаффане.