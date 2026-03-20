США ждут скорого возобновления поставок нефти в Азию в случае отмены санкций против Ирана

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Отмена нефтяных санкций против Ирана позволят обеспечить поставки энергоносителей в Азию в течение трех-четырех дней, заявил министр энергетики США Крис Райт. Об этом сообщают западные СМИ.

"В течение нескольких дней, в течение трех-четырех дней, эта нефть начнет поступать в порты", - сказал Райт.

Министр финансов США Скотт Бессент 19 марта заявил, что США могут вскоре снять санкции в отношении иранской нефти, застрявшей на танкерах в море, поскольку Вашингтон стремится сдержать резкий рост цен из-за закрытия Ираном Ормузского пролива.

Ормузский пролив фактически заблокирован Ираном в связи с началом военной операции США и Израиля против этой страны.