Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию ростом на 0,4%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал основную сессию торгов в пятницу умеренным ростом вслед за отскоком цен на металлы, сдерживающим фактором выступает дешевеющая (фьючерс на Brent торгуется у $108 за баррель); инвесторы ожидают итогов мартовского заседания Банка России по ключевой ставке и прогнозов регулятора.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,4% во главе с бумагами металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 2880,13 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% до 1069,45 пункта; лидируют в росте котировки "Полюса" (+1,8%), "Норникеля" (+1,3%), "Русала" (+1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 20 марта, составляет 84,8379 рубля (+1,71 рубля).

Подорожали также акции АФК "Система" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), "Группы компаний ПИК" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), ВТБ (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Хэдхантера" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%, до 5801,5 рубля), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 года в размере 278 рублей на акцию, сообщила НК на ленте раскрытия (консенсус аналитиков составлял 264 рубля на бумагу).

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" (+0,4%, до 333,83 рубля; -0,4% "префы", до 57,1 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 26,23 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию, говорится в сообщении банка.

Также набсовет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить 9 млн обыкновенных акций по цене 340 рублей за бумагу. Таким образом, на buyback банк может направить 3 млрд рублей. Дата начала выкупа - 10 апреля, дата окончания действия программы - 22 мая 2026 года. Банк регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности, набсовет кредитной организации рассматривает этот вопрос дважды в год. Выкупленные акции банк гасит.

Банк России на заседании 20 марта снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Ряд экспертов допускает и более широкий шаг - снижение сразу на 100 базисных пунктов, до 14,5% годовых. На февральском заседании ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. При этом регулятор отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Власти США опубликовали лицензию, подразумевающую разрешение на транспортировку и продажу некоторых грузов российской нефти, сообщил Bloomberg. Американские СМИ поясняют, что речь идет о лицензии, разрешающей продажу нефти, погруженной в танкеры по состоянию на 12 марта. Срок действия лицензии истекает 11 апреля 2026 года. В новой лицензии подчеркивается, что разрешение не распространяется на сделки, связанные с Кубой, КНДР, Ираном.

В ЕС вновь выразили обеспокоенность в связи с решением США ослабить некоторые санкции против России на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта. "Мы подчеркнули нашу обеспокоенность решением США частично отменить санкции, уже затрагивающие Россию", - сказал он. Кошта вновь отметил, что, по мнению Брюсселя, необходимо продолжать оказывать давление на Россию, так как, по его словам, это поможет "усадить ее за стол переговоров". Он подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать Украину.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК установила сроки постепенного отказа от российского сжиженного природного газа и не планирует их пересматривать. 18 марта, вступил в силу поэтапный запрет на импорт в Евросоюз российского газа, за рядом исключений. Импорт по краткосрочным или долгосрочным договорам на поставку СПГ и трубопроводного газа, заключенным или измененным после 17 июня 2025 года, становится запрещенным.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ключевые мировые финансовые регуляторы на этой неделе ожидаемо не стали менять ставки и ужесточили свою риторику в условиях инфляционных рисков, что остается одним из "медвежьих" факторов для акций.

На рынке акций ожидают итогов заседания ЦБ и возможного снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов (до 15% годовых). Российский регулятор при принятии решения также может учесть потенциальный рост стоимости импорта и инфляции в стране и занять более осторожную позицию в отношении дальнейшего смягчения политики, что было бы умеренно позитивным фактором для рубля.

Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев также отмечает сокращение торговой активности инвесторов в преддверии решения Банка России по ключевой ставке. Абсолютное большинство экспертов прогнозируют дальнейшее снижение ставки на 0,5 п.п., но некоторые из них допускают и более широкий шаг - снижение сразу на 100 б.п., до 14,5%.

Индекс МосБиржи перешел к консолидации после неудавшейся попытки дойти до 3000 пунктов. При этом индекс сохраняет повышательный тренд в рамках восходящего канала. Локальное сопротивление переместилось вверх чуть выше 2950 пунктов, а локальная поддержка образовалась выше 2700 пунктов, считает Калачев.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", до оглашения решения по ставке индекс МосБиржи, скорее всего, продолжит колебания в диапазоне 2850-2900 пунктов. Предполагается снижение ставки ЦБ до 15%, однако для рынка важен последующий комментарий регулятора: если он даст понять, что цикл смягчения будет продолжен, можно будет увидеть импульс к росту с целью 2920 пунктов по индексу МосБиржи. В случае сохранения более осторожного настроя индекс может протестировать поддержку на уровне 2840 пунктов, полагают эксперты.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов считает, что любое решение ЦБ по ставке вряд ли изменит ситуацию на рынке акций.

Учитывая дорогую нефть, регулятор вряд ли станет разочаровывать рынок и снизит ставку на 0,5 п.п. Но многое будет зависеть от риторики ЦБ, а она, в свою очередь, - от решения Минфина по снижению цены отсечения нефти в бюджетном правиле. Не исключено, что финансовое ведомство отложит нововведения, поскольку ситуация для бюджета обещает резко улучшиться в связи с ростом цен на нефть, газ и удобрения.

Поэтому в пятницу можно ожидать повышенной волатильности торгов, но вряд ли ситуация принципиально изменится - дефицит новых денег для покупки акций продолжит мешать росту индекса МосБиржи. Пока украинский вопрос остается далек от разрешения, приобретение "длинных" облигаций с фиксированным купоном выглядит привлекательно, а с точки зрения "риск-доходность" может быть даже интереснее инвестиций в рынок акций, полагает аналитик.

Однако если регулятор обнадежит инвесторов, то спекулятивный спрос может перетечь в бумаги наиболее закредитованных эмитентов. К этому движению стоит присоединяться, понимая, что рост будет непродолжительным. Среднесрочно же лучше рынка могут быть дивидендные бумаги, наиболее интересной из которых видятся акции Сбера. В этом году преддивидендное ралли еще не стартовало, поэтому оно может быть относительно сильным, считает Соколов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-0,4%, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных, ближневосточном конфликте и итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Уолл-стрит отыграла часть потерь, понесенных в начале сессии, после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна помогает США в открытии Ормузского пролива. Эти комментарии ограничили рост цен на нефть, что несколько улучшило перспективы американской экономики.

ФРС в среду ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. При этом ряд руководителей американского ЦБ прогнозирует, что ставка в этом году снижаться не будет.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,3%).

Биржи Японии в пятницу закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) десятый месяц подряд.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены проседают на фоне сигналов об усилиях, направленных на разблокировку Ормузского пролива.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5% до $108,12 за баррель (+1,2% в четверг), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 1,2% до $95,1 за баррель (+0,2% накануне). Срок обращения апрельских контрактов на WTI истекает с окончанием торгов в пятницу. Более активно торгуемые майские фьючерсы на WTI подешевели до $94,5 за баррель (-1,1%).

В четверг цена на Brent поднималась выше $119 за баррель, на WTI - выше $100 за баррель на сообщениях о новых атаках Ирана на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива.

Далее негативное давление на котировки оказали заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах. Объем такой нефти оценивается в 140 млн баррелей. Бессент также сказал, что Вашингтон может рассмотреть дальнейшее высвобождение нефти из своих резервов.

Международное энергетическое агентство сообщило, что первая нефть из стратегических запасов уже начала поступать в продажу. Согласно сообщению МЭА, всего будет высвобождено 426 млн баррелей, из них 301 млн баррелей придется на нефть, 125 млн баррелей - на нефтепродукты. Агентство также поблагодарило Канаду и Мексику за наращивание производства.

Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность содействовать обеспечению безопасности Ормузского пролива, обслуживающего порядка 20% мировых нефтяных потоков. "Мы выражаем готовность содействовать усилиям, необходимым для безопасного прохождения судов через Ормузский пролив", - говорится в совместном заявлении лидеров стран. В документе не уточняется, в чем может заключаться участие этой группы стран. Ранее Белый дом выражал интерес к тому, чтобы партнеры США помогли с сопровождением судов через пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы участвовать в такой операции.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что не собирается направлять подкрепления в ближневосточный регион. "Я никуда не направляю войска", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, требуются ли ему дополнительные силы на Ближнем Востоке в связи с продолжением военной операции против Ирана.

Кроме того, Трамп призывал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не наносить удары по газовым и нефтяным объектам Ирана.