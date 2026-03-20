Unilever может выделить бизнес по выпуску продуктов и объединить его с McCormick

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, рассматривает возможность выделения бизнеса по производству продуктов питания и объединения его с американским производителем специй и приправ McCormick & Co., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Капитализация Unilever близка к 116 млрд евро ($134 млрд), а стоимость ее подразделения по выпуску продуктов может составлять десятки миллиардов долларов, отмечают источники. Рыночная стоимость McCormick составляет порядка $14,8 млрд.

По словам источников издания, компании ведут переговоры и могут анонсировать сделку в виде обмена акциями в ближайшие недели.

McCormick владеет, в частности, такими брендами, как Kamis, Lawry's, Thai Kitchen и Simply Asia, продуктовое подразделение Unilever выпускает, например, майонез Hellman's и бульоны Knorr.

В конце прошлого года Unilever выделила бизнес по выпуску мороженого Magnum Ice Cream.