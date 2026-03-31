Unilever объединяет пищевой бизнес с американской McCormick

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, договорился об объединении своего бизнеса по производству продуктов питания (за исключением индийских и ряда других активов) с американским производителем специй и приправ McCormick & Co.

Как сообщает McCormick, Unilever будет владеть 9,9% объединенной компании, акционеры Unilever - 55,1% (в совокупности два пакета оцениваются в $29,1 млрд исходя из средневзвешенной цены акций McCormick за один месяц на уровне $57,84 за штуку), акционеры McCormick - 35%.

Сделка также предусматривает выплату Unilever $15,7 млрд в виде денежных средств. Ее закрытие ожидается к середине 2027 года.

McCormick в рамках сделки оценена примерно в $21 млрд, объединяемый бизнес Unilever - в $44,8 млрд (в обоих случаях - с учетом долга).

Американская компания сохранит свое название, а также листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Предполагается, что Брендан Фоли останется председателем ее совета директоров, президентом и главным исполнительным директором, Маркос Гэбриел - исполнительным вице-президентом и главным финансовым директором.

Топ-менеджеры обеих компаний займут ключевые руководящие посты, при этом Unilever назначит четырех из двенадцати членов совета директоров объединенной компании. Кроме того, один из топ-менеджеров Unilever войдет в число четырех членов совета директоров, которых назначат на два года для содействия интеграции.

Глобальная штаб-квартира McCormick останется в Хант-Вэлли (штат Мэриленд), зарубежная будет располагаться в Нидерландах, где планируется сохранить "существенное присутствие" вслед за продуктовым бизнесом Unilever.

Объединенная компания рассчитывает получить вторичный листинг в Европе для отражения глобального характера базы акционеров Unilever.

McCormick владеет, в частности, такими брендами, как Kamis, Lawry's, Thai Kitchen и Simply Asia, продуктовое подразделение Unilever выпускает, например, майонез Hellman's и бульоны Knorr.