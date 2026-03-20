Дивиденды-2025 банка "Санкт-Петербург" могут составить 26,23 рубля на о/а и 0,22 рубля на "преф"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 26,23 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную акцию, сообщил банк.

С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,84 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф" (50% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год).

Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2025 года из расчета 16,61 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию (на выплату направил 7,4 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).

За 2024 год банк "Санкт-Петербург" с учетом промежуточных дивидендов начислил по 56,98 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф". Всего на дивиденды банк направил 25,4 млрд рублей.

В 2025 году чистая прибыль финучреждения по МСФО сократилась на 25,5% до 37,8 млрд рублей.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 12 мая 2026 года. Годовое собрание пройдет 28 апреля 2026 года в очном формате. Дата закрытия реестра акционеров для участия в нем - 3 апреля.

В марте 2024 года банк утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%".

В феврале 2026 года банк сообщил, что рассматривает возможность направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года 50% от чистой прибыли по МСФО.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2025 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".