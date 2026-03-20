EBITDA ритейлера X5 в IV квартале выросла на 48,6% до 78,6 млрд рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - X5 в IV квартале увеличил EBITDA по МСФО 17 на 48,6%, до 78,6 млрд рублей, сообщил ритейлер.

Рентабельность по показателю повысилась до 6,4% с 4,9% годом ранее.

Чистая прибыль выросла на 19,4%, до 18,4 млрд рублей.

Результаты по EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": аналитики ожидали показатель на уровне 73 млрд рублей, маржу в 5,9%. При этом показатель чистой прибыль хуже прогноза - аналитики рассчитывали на 20,44 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде увеличилась в 1,5 раза и составила 81,2 млрд рублей. Рентабельность повысилась до 6,6% с 5% годом ранее.

Валовая прибыль увеличилась на 19,7%, до 303,2 млрд рублей. Маржинальность по показателю повысилась до 24,5% с 23,5% на фоне улучшения коммерческих условий с поставщиками.

Выручка группы повысилась на 14,9% в годовом выражении - до 1,28 трлн рублей - на фоне увеличения торговых площадей и LfL-продаж.

Коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценения, LTI и вознаграждения управленческого персонала) понизились как процент от выручки до 18,5% с 18,7% за счет снижения расходов на персонал, аренду и услуги третьих сторон.

На 31 декабря 2025 года чистый долг составил 228,508 млрд рублей, соотношение чистый долг / EBITDA - 0,84x против 0,88x на конец декабря 2024 года.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 декабря 2025 года группа объединяла 29,79 тысячи магазинов.