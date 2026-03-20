Суд в России взыскал с предпринимательницы 300 млн рублей по иску японской Makita

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с удмуртской индивидуальной предпринимательницы Веры Пирожок 300 млн рублей по иску японского производителя электро- и бензоинструмента Makita Corporation, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Причиной иска стало нарушение исключительного права на товарный знак. Согласно судебному определению, предпринимательница торговала на маркетплейсе товарами под знаком Makita.

"Истец, являясь правообладателем товарного знака, не предоставлял ответчику разрешение на использование товарного знака, с ним не заключались лицензионные или сублицензионные договоры", - говорится в документе.

После закупки истцом одного из товаров в нем выявлены признаки контрафактности. Также выявлено, что с февраля 2023 по январь 2024 года было реализовано более 38 тысяч единиц продукции. В связи с этим истец рассчитал компенсацию в 687,3 млн рублей, а затем снизил ее размер до 300 млн рублей.

Суд принял решение взыскать с ответчицы эту сумму, а также госпошлину в размере около 2 млн рублей.

Makita Corporation Makita Вера Пирожок Арбитражный суд Москвы Япония
Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 г. в размере 278 руб./акция

