Рубль не изменился к юаню после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 15%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 15%.

Такое решение было ожидаемо рынком. Большинство аналитиков ожидало снижения ставки именно на 50 базисных пунктов (б.п.), лишь немногие эксперты допускали более широкий шаг - снижение сразу на 100 б.п. - до 14,5%.

К 13:31 по московскому времени (после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30) курс юаня на торгах Московской биржи составлял 12,1545 руб., что на 0,7 копейки ниже уровня на 13:29.

"Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий", - говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", - указывает ЦБ.

ЦБ в феврале снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. В декабре 2025 года ЦБ снизил ставку на 50 б.п. - до 16,00% годовы, в октябре - на 50 б.п. - до 16,50% годовых. В сентябре ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%. На июльском заседании ЦБ снизил ставку 200 б.п., до 18%, на июньском - на 100 б.п., до 20%, в марте, феврале и декабре регулятор сохранил ставку на уровне 21%, в октябре повысил - на 200 б.п. - до 21%, в сентябре - на 100 б.п. - до 19%. 26 июля Банк России поднял ставку с 16% до 18% На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня 2024 года оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2026 года.

Банк России Московская биржа ЦБ РФ
 Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

 Минэкономразвития считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ставки ЦБ

 Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

 Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б. п. - до 15%

 Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

