Рубль не изменился к юаню после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 15%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 15%.

Такое решение было ожидаемо рынком. Большинство аналитиков ожидало снижения ставки именно на 50 базисных пунктов (б.п.), лишь немногие эксперты допускали более широкий шаг - снижение сразу на 100 б.п. - до 14,5%.

К 13:31 по московскому времени (после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30) курс юаня на торгах Московской биржи составлял 12,1545 руб., что на 0,7 копейки ниже уровня на 13:29.

"Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий", - говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", - указывает ЦБ.

ЦБ в феврале снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. В декабре 2025 года ЦБ снизил ставку на 50 б.п. - до 16,00% годовы, в октябре - на 50 б.п. - до 16,50% годовых. В сентябре ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%. На июльском заседании ЦБ снизил ставку 200 б.п., до 18%, на июньском - на 100 б.п., до 20%, в марте, феврале и декабре регулятор сохранил ставку на уровне 21%, в октябре повысил - на 200 б.п. - до 21%, в сентябре - на 100 б.п. - до 19%. 26 июля Банк России поднял ставку с 16% до 18% На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня 2024 года оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2026 года.