Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть вернулись к росту днем в пятницу, восстановив понесенные ранее потери.

К 13:53 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,86 (0,79%) до $109,51 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,33 (0,34%), до $96,47 за баррель. Срок обращения апрельских контрактов истекает с окончанием торгов в пятницу. Более активно торгуемые майские фьючерсы на WTI дорожают на $0,06 (0,06%), до $95,61 за баррель.

В ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $105,05 за баррель, майских фьючерсов на WTI - до $92,47 за баррель. Давление на котировки оказали сигналы относительно попыток властей ряда стран смягчить последствия нарушения поставок нефти из-за блокировки Ормузского пролива после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Министр финансов Штатов Скотт Бессент сообщил накануне, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах (ее объем оценивается в 140 млн баррелей). Бессент также сказал, что Вашингтон может рассмотреть дальнейшее высвобождение нефти из своих резервов.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль воздержится от ударов по иранским газовым и нефтяным объектам по просьбе президента США Дональда Трампа.

Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выпустили совместное заявление, в котором выразили "готовность содействовать усилиям, необходимым для безопасного прохождения судов через Ормузский пролив".

Аналитики отмечают, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже нанесла значительный ущерб нефтяному рынку, который едва ли удастся быстро устранить. "Быстрый разворот цен на энергоносители маловероятен, поскольку производству уже нанесен ущерб, - написал аналитик Saxo Bank Оле Хансен. - Факт остается фактом: на рынке по-прежнему наблюдается дефицит предложения".

По словам эксперта Phillip Nova Приянки Сачдевой, цены на нефть утром в пятницу потеряли часть "военной премии", поскольку мировые лидеры начали признавать необходимость в сдержанности и деэскалации. При этом она добавила, что даже если каким-то образом удастся договориться о безопасном проходе танкеров через Ормузский пролив, восстановление полноценной логистики может занять очень много времени. "До тех пор любой прямой удар по экспортной инфраструктуре или танкерным маршрутам может резко поднять цены, в то время как продолжительное дипломатическое взаимодействие может сдержать их рост и ускорить уменьшение премии за риск", - отметила Сачдева.