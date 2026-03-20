Brent подешевела до $107,32 за баррель

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в пятницу на фоне сигналов об усилиях, направленных на разблокировку Ормузского пролива.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 по московскому времени составляет $107,32 за баррель, что на $1,33 (1,22%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,27 (1,18%), до $108,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,71 (1,78%), до $94,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $0,18 (0,19%), до $96,14 за баррель. Срок обращения апрельских контрактов истекает с окончанием торгов в пятницу. Более активно торгуемые майские фьючерсы на WTI дешевеют на $1,73 (1,81%), до $93,82 за баррель.

В четверг цена на Brent поднималась выше $119 за баррель, на WTI - выше $100 за баррель на сообщениях о новых атаках Ирана на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива.

Понижательное воздействие на нефтяные котировки оказали заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах. Объем такой нефти оценивается в 140 млн баррелей. Бессент также сказал, что Вашингтон может рассмотреть дальнейшее высвобождение нефти из своих резервов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило накануне, что первая нефть из стратегических запасов уже начала поступать в продажу. Согласно сообщению МЭА, всего будет высвобождено 426 млн баррелей, из них 301 млн барр. придется на нефть, 125 млн барр. - на нефтепродукты. Агентство также поблагодарило Канаду и Мексику за наращивание производства.

Тем временем Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность содействовать обеспечению безопасности Ормузского пролива, обслуживающего порядка 20% мировых нефтяных потоков. "Мы выражаем готовность содействовать усилиям, необходимым для безопасного прохождения судов через Ормузский пролив", - говорится в совместном заявлении лидеров стран. В документе не уточняется, в чем может заключаться участие этой группы стран. Ранее Белый дом выражал интерес к тому, чтобы партнеры США помогли с сопровождением судов через пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы участвовать в такой операции.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается направлять подкрепления в ближневосточный регион. "Я никуда не направляю войска", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, требуются ли ему дополнительные силы на Ближнем Востоке в связи с продолжением военной операции против Ирана. Трамп также сказал, что призывал израильского премьера Биньямина Нетаньяху не наносить удары по иранским газовым и нефтяным объектам.

Цены на нефть в пятницу потеряли часть "военной премии", поскольку мировые лидеры начали признавать необходимость в сдержанности и деэскалации, отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. При этом она добавила, что ущерб уже нанесен. По словам эксперта, даже если каким-то образом удастся договориться о безопасном проходе танкеров через Ормузский пролив, восстановление полноценной логистики может занять очень много времени.

"До тех пор любой прямой удар по экспортной инфраструктуре или танкерным маршрутам может резко поднять цены, в то время как продолжительное дипломатическое взаимодействие может сдержать их рост и ускорить уменьшение премии за риск", - написала Сачдева.