МСЗ прогнозирует экспорт пшеницы из РФ в 2026/27 сельхозгоду в 45,7 млн т

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) опубликовал прогноз экспорта зерна, в том числе пшеницы, в новом 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь).

Согласно документу, РФ в новом сезоне может экспортировать 45,7 млн тонн пшеницы, что на 1,3 млн тонн больше, чем прогнозируется на текущий 2025/26 сельхозгод (44,4 млн тонн).

Оценка экспорта пшеницы из ЕС - основного конкурента РФ на мировом рынке - на новый сельхозгод составляет 32,2 млн тонн против 31,3 млн тонн на текущий.

Сбор пшеницы в РФ в новом сезоне МСЗ оценил в 85,4 млн тонн против 90,3 млн тонн в текущем.

Экспорт всего зерна из РФ, по прогнозу совета, в 2026/27 сельхозгоду составит 52,6 млн тонн против 50,9 млн тонн в 2025/26 сельхозгоду. Сбор оценивается в 123,5 млн тонн против 129,9 млн тонн соответственно.

Прогноз мирового сбора пшеницы на новый сельхозгод составляет 821,7 млн тонн против 844,7 млн тонн, которые прогнозируются на 2025/26 сельхозгод, и 800,9 млн тонн, собранных в 2024/25 сельхозгоду. Сбор всего зерна оценивается в 2 млрд 417,1 млн тонн против 2 млрд 469,8 млн тонн и 2 млрд 326,3 млн тонн соответственно.