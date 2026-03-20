В Норвегии добыча природного газа снизилась на 0,4%, добыча нефти выросла на 15,4%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Норвегии добыча природного газа в феврале составила 9,9 млрд кубометров, что на 0,4% меньше, чем годом ранее, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в январе объем производства составлял 11,3 млрд кубометров, то есть за месяц он упал на 12%. NOD прогнозировал добычу в феврале на уровне 10,16 млрд кубометров.

Норвегия в в феврале нарастила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 12,7% в годовом выражении - до 2,176 млн баррелей в сутки (б/с). По сравнению с январем добыча снизилась на 1% (с пересмотренных 2,199 млн б/с).

Добыча нефти в стране в феврале в среднем составляла 1,97 млн б/с, что на 15,4% выше показателя за тот же месяц 2025 года, но на 0,1% меньше январского объема. NOD прогнозировал производство на уровне 1,86 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии за два месяцев 2026 года, по предварительным данным, составил около 41,8 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 18,5 млн кубометров пришлось на нефть и 21,2 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 2,7 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период 2025 года, отметил NOD.