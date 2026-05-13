Доходность 10-летних US Treasuries достигла максимума с июля

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Доходность гособлигаций США растет в среду после публикации данных о росте цен производителей в Штатах максимальными темпами с конца 2022 года.

Доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов поднималась на 2 базисных пункта, до 4,49%. Это максимум с прошлого июля.

Как стало известно в среду, подъем цен производителей в США (индекс PPI) в апреле ускорился до 6% в годовом выражении из-за скачка стоимости энергоносителей с началом войны в Иране. Темпы роста стали рекордными с декабря 2022 года. Опрошенные Trading Economics аналитики ждали менее существенного подъема - на 4,9%.

Такие данные уменьшают шансы на скорое снижение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Рынок оценивает вероятность одного повышения ключевой ставки в США на 25 базисных пунктов до конца года почти в 30%, по данным FedWatch. Возможность сохранения ставки на текущем уровне в 3,5-3,75% оценивается рынком в 63,3%.

"Обсуждения нового повышения процентных ставок могут начаться вскоре, но сперва ФРС уберет из своего заявления намеки на возможное смягчение ДКП, - отметила главный экономист Stifel Линдси Пьегза. - Очень настораживает тот факт, что, судя по сегодняшнему отчету, самые серьезные последствия еще впереди".