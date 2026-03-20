Депутаты предложили переходный период для ужесточения маркировки "фермерской" продукции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий переходный период до 1 сентября 2030 г., в течение которого допускается использование слов "фермерский" и "фермер" при маркировке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, не соответствующих критериям, установленным в законе о развитии сельского хозяйства.

Документ (N1182848-8) размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов - зампред Госдумы Алексей Гордеев и глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Согласно закону о развитии сельского хозяйства (п. 16 часть 1 статьи 7), фермерской признается продукция, произведенная субъектами малого предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, сельхозкооперативы и личные подсобные хозяйства. Критерии использования этих слов были введены с 1 марта 2025 г. законом N297-ФЗ, который также закрепил понятия "фермерская продукция" и "инфраструктура рынка фермерской продукции". Переходный период позволит производителям и переработчикам привести маркировку в соответствие с новыми требованиями.

Законопроект также предусматривает создание двух единых государственных реестров. Первый - сельхозтоваропроизводителей, оказывающих услуги в сфере сельского туризма. Согласно пояснительной записке, реестр сельского туризма станет аналитическим инструментом для корректировки программ развития сельских территорий и вовлечения сельских объектов в общероссийский турпоток.

Второй реестр - агроагрегаторов, организаций, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции и которые соответствуют критериям, определяемым правительством РФ. Сейчас в России функционирует более 80 агроагрегаторов, отмечается в пояснительной записке.

Реестры будут вести региональные органы власти на базе единой федеральной цифровой платформы АПК, а порядок их ведения установит Минсельхоз.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. При этом в перечне подзаконных актов сказано, что на подготовку приказов Минсельхоза (форма и порядок ведения реестров) закладывается 6 месяцев с момента принятия.