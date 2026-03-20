Депутаты предложили переходный период для ужесточения маркировки "фермерской" продукции

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий переходный период до 1 сентября 2030 г., в течение которого допускается использование слов "фермерский" и "фермер" при маркировке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, не соответствующих критериям, установленным в законе о развитии сельского хозяйства.

Документ (N1182848-8) размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов - зампред Госдумы Алексей Гордеев и глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Согласно закону о развитии сельского хозяйства (п. 16 часть 1 статьи 7), фермерской признается продукция, произведенная субъектами малого предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, сельхозкооперативы и личные подсобные хозяйства. Критерии использования этих слов были введены с 1 марта 2025 г. законом N297-ФЗ, который также закрепил понятия "фермерская продукция" и "инфраструктура рынка фермерской продукции". Переходный период позволит производителям и переработчикам привести маркировку в соответствие с новыми требованиями.

Законопроект также предусматривает создание двух единых государственных реестров. Первый - сельхозтоваропроизводителей, оказывающих услуги в сфере сельского туризма. Согласно пояснительной записке, реестр сельского туризма станет аналитическим инструментом для корректировки программ развития сельских территорий и вовлечения сельских объектов в общероссийский турпоток.

Второй реестр - агроагрегаторов, организаций, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции и которые соответствуют критериям, определяемым правительством РФ. Сейчас в России функционирует более 80 агроагрегаторов, отмечается в пояснительной записке.

Реестры будут вести региональные органы власти на базе единой федеральной цифровой платформы АПК, а порядок их ведения установит Минсельхоз.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. При этом в перечне подзаконных актов сказано, что на подготовку приказов Минсельхоза (форма и порядок ведения реестров) закладывается 6 месяцев с момента принятия.

Нефть Brent подорожала до $110 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $110 за баррель

ФАС потребовала от Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов

На заседании ЦБ в пятницу широкий консенсус сложился вокруг снижения ставки на 50 б.п.

 На заседании ЦБ в пятницу широкий консенсус сложился вокруг снижения ставки на 50 б.п.

Глава ЦБ заявила, что война с Ираном чревата ростом издержек в мировой экономике

В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

 В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

Меры по ограничению возвращения в РФ глобальных контейнерных линий могут утвердить в 2026 году

Руководители ЕЦБ обеспокоены рисками инфляции, банки ждут роста ставок

Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

 Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Минэкономразвития считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ставки ЦБ

 Минэкономразвития считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ставки ЦБ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8736 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });