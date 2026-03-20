Загрузка ММК упала до 60%, инвестпрограмма практически полностью остановлена

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Загрузка производственных мощностей "Магнитогорского металлургического комбината" опустилась до уровня около 60%, группа выводит из работы незагруженные агрегаты, вынуждена принять решение по уменьшению численности персонала. Об этом говорится в обращении гендиректора ММК Павла Шиляева к работникам группы, которое размещено на официальной странице комбината "ВКонтакте".

"Производственные мощности российских металлургов превышают рыночные потребности в два раза. Оживления спроса на металлопродукцию в 2026 году не ожидается. В этих условиях для ММК важно сохранить свои рыночные позиции и стабильную жизнь в Магнитке. Для этого на ММК реализуется комплекс мер по сокращению затрат, - говорится в обращении. - Мы оптимизируем складские запасы, существенно сократили проведение ремонтов оборудования. Практически остановили реализацию нашей инвестиционной программы, оставив только проекты, которые влияют на эффективность производства и экологию. Принято сложное, но экономически обоснованное решение - вывести из работы незагруженные производственные агрегаты. Эта мера затронула практически все предприятия группы".

Шиляев напомнил, что в начале марта была остановлена на консервацию шахта Чертинская-Коксовая "ММК-Уголь". Кроме того, была выведена из работы часть агрегатов "ММК-Метиз", в режиме сокращенного рабочего времени уже работают персонал и агрегаты Лысьвенского металлургического завода.

ММК также принял решение по уменьшению численности персонала с учетом текущей загрузки производственных мощностей. Так, численность управленческого персонала всех уровней будет снижена на 10%.

"Прекращен прием персонала в группу ММК за исключением выпускников профильных учебных заведений. В отдельных подразделениях переходим на работу по альтернативным пятибригадным графикам. (...) Работникам пенсионного возраста, на которых мы опирались в условиях дефицита кадров, предложено право выхода на заслуженный отдых", - заявил Шиляев, отметив, что при этом компания сохраняет весь перечень социальных программ.

По словам гендиректора, российский рынок металлопродукции испытывает нарастающее давление негативных факторов, связанных с внешнеполитическими событиями, санкционным давлением и общим замедлением мировой экономики. Спад затронул все без исключения отрасли промышленности, в том числе металлоемкие: строительную индустрию, машиностроение, нефтегазовый сектор.

"Металлургия - самый чуткий "барометр" экономической ситуации, и сегодня положение отрасли очень непростое. В полной мере это затронуло и ММК", - сказал он.

"Принимаемые меры требуют понимания, гибкости, инициативы и нестандартных решений от всех, на каждом рабочем месте, в каждом подразделении. Наша общая задача - сохранить компанию и профессиональный коллектив", - говорится в сообщении.

В начале марта бенефициар ММК Виктор Рашников говорил журналистам, что ММК работает на минимальной рентабельности, что не позволяет компаниям отрасли полноценно развиваться и инвестировать.

"Мы работали на уровне (загрузки - ИФ) 70%. Но это не самое главное, самое главное, что мы потеряли совершенно в прибыли. Себестоимость выросла - это естественно, выросли все монополии (тарифы монополий - ИФ), а цена (металла - ИФ) стала ниже. И если раньше отгружали, по крайней мере наши коллеги, на экспорт, сейчас они на экспорт не грузят, сейчас все собрались на российской территории. Это все привело к тому, что практически отработали (с рентабельностью - ИФ) в 2-3%. Для того чтобы черной металлургии развиваться и инвестировать, надо иметь 20% и выше рентабельность", - говорил он.

ММК Магнитогорский металлургический комбинат
