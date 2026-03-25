Минпромторг не получал от ММК просьб о поддержке на фоне падения загрузки

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ не получал обращений от "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) о дополнительной поддержке на фоне падения загрузки, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

"Относительно ситуации в Магнитогорске - в Минпромторг дополнительных обращений со стороны комбината не поступало. При этом ранее предприятию была оказана значительная поддержка по реализации стратегических инвестиционных проектов в рамках механизма кластерной инвестиционной платформы, а также были предоставлены субсидии по перспективным НИОКР", - сказали в Минпромторге.

В ведомстве напомнили, что Минпромторг докладывал о сокращении производственных и финансовых показателей в металлургической отрасли, в том числе ММК, в рамках заседания подкомиссии под руководством Александра Новака в феврале, а также на отраслевом совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова в марте.

"Минпромторгом инициирован вопрос уравнивания фискальной нагрузки для отечественных производителей металлопродукции и импортеров при уплате акциза на жидкую сталь, - отметили в министерстве. - При этом, как и отмечалось ранее, у компаний, находящихся в тяжелой ситуации, есть возможность получить отсрочку от уплаты налогов в рамках решений комиссии под руководством министра финансов РФ Антона Силуанова".

На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Сазанов, комментируя возможную поддержку сталепроизводителей на фоне кризиса в металлургической отрасли, заявил, что поддержка должна носить точечный характер и не может быть связана со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли.

"Если у каких-то металлургических компаний есть серьезные проблемы, вплоть до закрытия, увольнения людей, то, безусловно, они могут обратиться в подкомиссию, которая работает при Минфине (подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям отраслей экономики РФ правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций - ИФ), и, соответственно, там конкретные проблемы конкретных компаний будут готовы рассматривать, если такие запросы будут поступать. Это не будет связано со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли", - сказал Сазанов.

В минувшую пятницу гендиректор ММК Павел Шиляев в обращении к работникам комбината объявил, что загрузка производственных мощностей опустилась до уровня около 60%, из-за чего группа вынуждена вывести из работы незагруженные агрегаты, а также уменьшить численность персонала и практически полностью остановить реализацию инвестпрограммы. При этом ММК не ожидает восстановления спроса на метпродукцию в 2026 году.

Кризис в отрасли затронул практически всех крупных металлургов. Так, реагируя на ситуацию с избытком мощностей на внутреннем рынке "Евраз ЗСМК" в 2025 году остановил первый конвертерный цех и доменную печь №2. ОМК в конце прошлого года приняла решение приостановить инвестиционные проекты в начальной стадии реализации до стабилизации ситуации в отрасли, в том числе "заморозила" проект по строительству цеха по производству бесшовных труб в Альметьевске, под который было заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В начале марта этого года Первоуральский новотрубный завод (входит в "Трубную металлургическую компанию") объявил о намерении приостановить работу одного из трех трубопрокатных цехов.