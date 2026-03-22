Источник сообщил, что "Газпром" в 2025 г. добыл 405 млрд куб. м газа

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2025 году добыл 405 млрд куб. м газа, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. В 2024 году группа добыла 420,06 млрд куб. м природного и попутного газа, сообщается в отчете эмитента ПАО; в 2023 - 358,95 млрд куб. м.

Руководство компании пока официально не озвучивало итоги добычи за 2025 год. Ближайшим документом, в котором этот показатель может быть раскрыт, является отчет эмитента за 12 месяцев 2025 года. Такой документ компания исторически публиковала в конце мая.

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит и производства газа.

В 2025 году температура воздуха во все месяцы отопительных сезонов так или иначе превышала климатическую норму. Наиболее сильным было отличие от нормы в январе (обычно самом холодном и энергозатратном месяце года) - он был сразу на шесть градусов жарче климатической нормы и на три градуса теплее следующего месяца - февраля. Также весьма теплая погода (на три градуса выше нормы) была в марте и ноябре.

В 2026 году картина складывается иначе - морозное начало года дает стимул производству на весь следующий год.