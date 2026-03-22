Поиск

Источник сообщил, что "Газпром" в 2025 г. добыл 405 млрд куб. м газа

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2025 году добыл 405 млрд куб. м газа, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. В 2024 году группа добыла 420,06 млрд куб. м природного и попутного газа, сообщается в отчете эмитента ПАО; в 2023 - 358,95 млрд куб. м.

Руководство компании пока официально не озвучивало итоги добычи за 2025 год. Ближайшим документом, в котором этот показатель может быть раскрыт, является отчет эмитента за 12 месяцев 2025 года. Такой документ компания исторически публиковала в конце мая.

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит и производства газа.

В 2025 году температура воздуха во все месяцы отопительных сезонов так или иначе превышала климатическую норму. Наиболее сильным было отличие от нормы в январе (обычно самом холодном и энергозатратном месяце года) - он был сразу на шесть градусов жарче климатической нормы и на три градуса теплее следующего месяца - февраля. Также весьма теплая погода (на три градуса выше нормы) была в марте и ноябре.

В 2026 году картина складывается иначе - морозное начало года дает стимул производству на весь следующий год.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иран возобновил поставки газа в Ирак

Загрузка ММК упала до 60%, инвестпрограмма практически полностью остановлена

В любой непонятной ситуации снижайте ставку на 50 пунктов. Заявление Банка России

 В любой непонятной ситуации снижайте ставку на 50 пунктов. Заявление Банка России

Депутаты предложили переходный период для ужесточения маркировки "фермерской" продукции

 Депутаты предложили переходный период для ужесточения маркировки "фермерской" продукции

Нефть Brent подорожала до $110 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $110 за баррель

ФАС потребовала от Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов

На заседании ЦБ в пятницу широкий консенсус сложился вокруг снижения ставки на 50 б.п.

 На заседании ЦБ в пятницу широкий консенсус сложился вокруг снижения ставки на 50 б.п.

Глава ЦБ заявила, что война с Ираном чревата ростом издержек в мировой экономике

В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

 В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 955 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8741 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });