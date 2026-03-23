Рубль утром растет в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль растет на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,9515 руб. (-6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 26,56 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Банк России с понедельника снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении ЦБ отметил приближение экономики к траектории сбалансированного роста, ожидаемое замедление повышения цен в феврале после временного ускорения в январе. "Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий", - подчеркнул регулятор.

ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также оценки внешних и внутренних рисков.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 24 апреля, оно будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

Курс валютной пары юань/рубль может вернуться в диапазон 11,5-12 руб. за юань к концу текущей недели, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Эксперт отмечает, что на предстоящей неделе в поддержку рубля заработает фактор приближения налоговых выплат, которые сезонно вырастут и заметно превысят объемы января-февраля.

Кроме того, указывает он, у участников рынка продолжит укрепляться уверенность в устойчивости национальной валюты на фоне закрепления цен на российскую нефть и общего улучшения условий сбыта продукции для отечественных экспортеров.

Ну и наконец, говорится в материале Попова, "Роснефть" в пятницу завершила выкуп по оферте своих юаневых облигаций (на 14 млрд юаней), что может также способствовать увеличению предложения иностранной валюты на рынке.

"С учетом обозначенных факторов в начале текущей недели рассчитываем на закрепление курсовых котировок около 12 руб. за юань. В среднесрочной перспективе ориентируемся на стабилизацию курса в районе 11,5-12 руб. за юань. Возврат в этот диапазон допускаем уже к концу недели", - пишет аналитик ПСБ.

Цены на нефть

Цены на нефть умеренно растут утром в понедельник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по московскому времени растет на 1,04%, до 113,32 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,59%, до $100,77 за баррель.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 8,8%, тогда как WTI подешевела на 0,4%. Brent в пятницу подорожала до $112,19 за баррель, обновив максимум с июля 2022 года. При этом спред между двумя марками вырос до многолетнего максимума из-за того, что Соединенные Штаты начали высвобождать нефть из стратегических резервов.

Также на прошлой неделе власти США выдали лицензию, разрешающую продажу иранской нефти, уже находящейся в танкерах в море. По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, такие меры "позволят быстро доставить примерно 140 млн баррелей нефти на глобальные рынки".

В то же время президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что нанесет удары по иранским электростанциям, если Тегеран за ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив. "Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется от угроз, то ровно через 48 часов США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них", - написал он в соцсети Truth Social.