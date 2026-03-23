Поиск

Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

РСТ ожидает сокращения продолжительности туров и выбора более дешевых отелей

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ослабление курса рубля к доллару и евро пока не привело в России к падению спроса на зарубежные туры, но туристы стали снижать продолжительность отдыха и уровень отелей, а также чаще сразу оплачивать туры без рассрочек, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Туроператоры не отмечают заметного влияния снижения курса рубля на спрос и продажи зарубежных направлений: туристы в подобной ситуации реагируют не отказом от путешествий в целом, а сокращением продолжительности отдыха или корректировкой уровня размещения. Кроме того, они стали чаще сразу оплачивать туры, приобретаемые в рамках акций раннего бронирования, чтобы зафиксировать более выгодный курс.

"Колебание курса валют до 90 рублей за доллар и 110 - за евро остается вполне комфортным для сохранения темпов продаж, даже с учетом того, что рынок потерял примерно 30% объема предложения из-за конфликта на Ближнем Востоке. Но укрепление доллара будет влиять, в первую очередь, на бюджетный и средний ценовые сегменты и направления со стоимостью туров до 200 тыс. рублей, тут рост курса валюты будет более чувствительным", - считает член правления РСТ, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

В то же время, по его словам, это не означает, что станут меньше бронировать.

"Скорее всего, туристы просто скорректируют планы на отпуск, сократив его продолжительности или понизив уровень размещения. Такое уже происходило и в позапрошлом году, когда доллар подбирался к отметке 100 рублей и даже переходил ее", - отмечает Мурадян.

Он добавил, что на рынке уже сформирована модель поведения на случай валютных колебаний, которая позволяет экономить на отдыхе, но не отказываться от него. Как отмечают эксперты РСТ, гораздо больше, чем курс рубля, на спрос сейчас влияет ближневосточный кризис.

В компании "Интурист" также сообщили, что снижения продаж нет. "Бронирования продолжают поступать в прежнем темпе: сейчас мы не видим какого-то снижения или роста продаж по Турции или другим направлениям. Но при росте курса доллара и, соответственно, ослаблении рубля туристы стараются заранее оплатить большую часть стоимости, понимая, что тур и дальше будет дорожать. Соответственно, если туроператор предлагает сейчас заплатить, например, 20%, а остаток суммы в рассрочку за две недели до заезда - то предпочтут первый платеж закрыть не на 20%, а на 50% или сразу закрыть всю стоимость тура", - сообщила директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева.

За неделю с 12 по 19 марта ослабление рубля к доллару и евро составило примерно 10%. С 21 марта доллар стоит 83,99 рубля, евро - 97,28 рублей.

Интурист РСТ Артур Мурадян Дарья Домостроева Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

