В любой непонятной ситуации снижайте ставку на 50 пунктов. Заявление Банка России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - с 15,5% до 15%, повторив решение трех предыдущих заседаний. Смягчение ДКП осторожным шагом "по умолчанию" в ситуации, когда текущие индикаторы в целом позволяли действовать решительнее, ЦБ объяснил резко возросшей неопределенностью на стороне как внешних, так и внутренних факторов.

Если бы не Иран...

Инфляционная картина перед заседанием была неоднородной. Недельная инфляция после скачка в начале года постепенно стабилизировалась на достаточно низких уровнях. На 16 марта годовая инфляция символически ускорилась - до 5,91% с 5,88% на 10 марта (на конец февраля были те же 5,91%). Ценовые ожидания предприятий в марте показали нематериальный рост (с 20% до 20,2%), оставшись вблизи среднего уровня 2025 года. Инфляционные ожидания населения выросли до 13,4% с 13,1%, вернувшись на уровень минувшего мая. Динамику ожиданий населения и бизнеса эксперты называли аргументом в пользу осторожного снижения ставки в пятницу.

Подавляющее большинство аналитиков ожидало от мартовского заседания снижения ставки на 50 б.п., хотя некоторые эксперты и допускали, что ЦБ выберет шаг в 100 б.п.

Вариант и паузы, и снижения на 100 б.п. на заседании звучали, но по сути шаг 50 б.п. был безальтернативным: вокруг него сложился "широкий консенсус", рассказала на брифинге после заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Хотя отдельно взятые картины инфляции и экономической активности позволяли обдумать и снижение на 100 б.п., но все карты смешала война в Иране.

"Фактор внешних условий повышает неопределенность. Если бы этого фактора не было, то, наверное, сегодня у нас более активно обсуждалось бы снижение ставки на 1 процентный пункт", - рассказала Набиуллина.

Ситуация на Ближнем Востоке существенно влияет на конъюнктуру мировых сырьевых рынков и в долгосрочной перспективе может привести к росту издержек в мировой экономике, что может отразиться и на России, заявила Набиуллина.

"Итоговый эффект для российской экономики будет зависеть от продолжительности и масштаба этих геополитических событий. С одной стороны, в краткосрочном периоде основной канал влияния на российскую экономику - это более высокие цены на нефть и ряд других товаров российского экспорта. Это фактор поддержки экспортной выручки и рубля", - сказала глава ЦБ.

"Но если говорить о более долгосрочных эффектах, то ситуация на Ближнем Востоке может неблагоприятно повлиять на перспективы роста мирового спроса, инвестиций, привести к повышению инфляции в странах-импортерах энергоресурсов и нарушению цепочек поставок. По сути, это очередной шок предложения, который будет влиять на издержки в мире и в определенной мере переноситься в цены на российском рынке", - добавила она. Проблемы с логистикой могут неблагоприятно повлиять на объемы российского экспорта, констатировала Набиуллина.

Все просьбы более конкретно спрогнозировать последствия вооруженного конфликта для российской макроэкономики она твердо отклоняла: на Ближнем Востоке - а значит и в части важных для ЦБ вводных - пока царит неопределенность.

Второй фактор, вмешавшийся в расклады ДКП, в каком-то смысле связан с первым: по всей видимости, именно из-за внезапной бури на сырьевом рынке до сих пор не раскрыты новые параметры российского бюджетного правила. В конце февраля, на фоне недобора нефтегазовых доходов, глава Минфина Антон Силуанов заявил о намерении снизить цену отсечения и пообещал ясность в этом вопросе в течение пары недель. Они давно истекли, но новость по теме появилась всего одна: на март Минфин приостановил операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила из-за его скорого пересмотра. А нефть с момента заявления Силуанова взлетела примерно на $35 за баррель, российская же - за счет сужения дисконтов - подорожала еще больше. Не самый очевидный момент для снижения цены отсечения в бюджетном правиле.

В заявлении по итогам совета ЦБ, отметив фактор внутренней неопределенности наряду с внешней, саму фразу про бюджетную политику менять не стал. На брифинге Набиуллина констатировала, что параметры бюджетного правила "продолжают обсуждаться в правительстве". "Действительно, возросла неопределенность с точки зрения цены на нефть, но бюджетное правило важно параметризировать, на наш взгляд, исходя из консервативной оценки долгосрочной цены на нефть", - отметила глава ЦБ.

"Важно откалибровать так бюджетное правило, и так цену отсечки, чтобы была обеспечена долгосрочная сбалансированность бюджета. Это очень важный фактор, который мы принимаем во внимание при принятии решений по ключевой ставке", - заявила она.

В отличие от глобальной геополитики и бюджета, ослабевший в последнее время курс рубля не был существенным фактором для совета директоров ЦБ, да и на само ослабление регулятор традиционно смотрит через призму колебаний на годичном горизонте и не считает значимым.

"Курс рубля в последние недели ослаб, но в целом колеблется примерно в том диапазоне, в котором он находился в течение прошедшего года. Говорить о выраженной тенденции преждевременно. Для нас валютный курс не был значимым фактором для принятия решения сегодня", - сказала Набиуллина.

"Последнее ослабление, которое мы видели, на наш взгляд, связано с сочетанием двух факторов. Я бы не назвала их фундаментальными. Первое - была очень низкая цена на нефть в январе-феврале, а на наш взгляд, лаг в трансляции между ценой на нефть и поступлением валютной выручки - где-то два месяца. Мы сейчас как раз видим последствия достаточно низкой цены на нефть в январе. И сочетание со вторым фактором - приостановкой действия бюджетного правила, потому что в обычной ситуации, если цена падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло. Сейчас цена экспортной нефти уже выше, поэтому будем смотреть, что будет дальше с возобновлением или невозобновлением операций в рамках бюджетного правила", - описала Набиуллина причины ослабления рубля. А ее заместитель Алексей Заботкин добавил, что "динамика курса в последние дни - наглядная демонстрация того, насколько механика бюджетного правила важна для демпфирования экономики от волатильности цен на нефть".

Сигнал мягкий, неопределенный

Сигнал о будущей направленности ДКП после периода "нейтральности" в феврале стал направленным и мягким. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ после февральского заседания. В новом заявлении содержательно сигнал не поменялся, при этом регулятор добавил в него факторы неопределенности.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", - сказано в заявлении.

На этих факторах сделала акцент и Набиуллина.

"Динамика инфляции и инфляционных ожиданий, охлаждение внутреннего спроса позволили нам сегодня принять решение о снижении ключевой ставки. Но в то же время значительно выросла неопределенность, связанная с внешними условиями и будущими параметрами бюджета. Нам может потребоваться время для того, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация. Мы будем оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но это снижение не будет автоматическим", - сказала она.

"Именно взвешенная и последовательная денежно-кредитная политика создала условия для возвращения инфляции к цели. И мы продолжим двигаться плавно и сбалансированно, чтобы снизить инфляцию до 4% и надежно закрепить ее вблизи этого уровня в дальнейшем", - заключила она.

Осторожными шагами

По оценке главного экономиста "Т-Инвестиций" Софьи Донец, пресс-релиз ЦБ выглядит достаточно сбалансированным, похожие акценты были и в феврале. Из нового - появилось упоминание внешних рисков, отмечает эксперт. "Здесь речь идет о ситуации на Ближнем Востоке, какое будет влияние всего происходящего на бюджет, на инфляцию, на импорт, ну и соответственно на курс рубля. Все это Банк России продолжит наблюдать до апреля, тогда же получим и вводные по бюджетному правилу", - говорится в комментарии Донец.

"Никакой интриги, без сюрпризов. Фокус внимания регулятора явно смещается на ближневосточный конфликт и его эффекты для России. Комментарии про бюджет прежние и указывают на отсутствие новых опасений, ЦБ ждет финальных решений и будет их учитывать по факту. Пока же инфляционная и экономическая картина развиваются в нужном ключе, что позволяет снижать ставку", - говорится в обзоре директора по инвестициям компании "Астра управление активами" Дмитрия Полевого.

По его мнению, в апреле регулятор будет выбирать между 50 и 100 базисными пунктами снижения. "Внешние условия и повышенные цены на экспортные товары несут больше дезинфляционных (через торможение внешнего спроса и стабильный рубль), чем проинфляционных рисков (рост инфляции в мире, цен на импорт из-за подорожавших энергоносителей)", - полагает эксперт. Ожидания Полевого по уровню ставки на конец 2026 прежние - 11%.

"Регулятор по-прежнему осторожно снижает ставку. Представляется, что перейти к более значительным шагам все так же мешают высокие инфляционные ожидания бизнеса и населения, неопределенность в оценке устойчивой инфляции. Появились новые проинфляционные риски, связанные с возможным ростом инфляции в мире и логистическими проблемами из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Сохраняется неопределенность по поводу бюджетной политики в части обновления параметров бюджетного правила, величины госрасходов, структурного бюджетного дефицита. Кроме того, в ближайшие один-два месяца валютный рынок может быть нестабильным", - пишет старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

По ее оценкам, сдержанное снижение ключевой ставки, вероятно, позволит сбалансировать риски роста инфляции и переохлаждения экономики. В базовом сценарии Ващелюк ожидает продолжения снижения ставки небольшими шагами на ближайших заседаниях, к концу года она может достигнуть 12%.

Как отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, рост стоимости нефти, транспортных расходов и увеличение рисков продовольственной инфляции на фоне ближневосточного кризиса чреваты проинфляционными эффектами. "Одновременно с этим конфликт может принести послабления в санкционном давлении на Россию и увеличить экспортные доходы ее отраслей. Внешние факторы играют сдерживающую роль в вопросах выбора шага снижения ключевой ставки", - говорится в ее обзоре.

По прогнозам Орловой, в апреле ЦБ понизит ставку еще на 50 базисных пунктов, до 14,5%. "Если пресс-релиз содержал лишь традиционный небольшой абзац про роль бюджетной политики для решения по ДКП, то на пресс-конференции обеспокоенность ЦБ неопределенностью в части будущей конструкции бюджетного правила была более проявленной. Недостаточное ужесточение расходов бюджета может заставить Банк России приоритизировать более осторожный подход при снижении ставки. На наш взгляд, модификация бюджетной политики повысит проинфляционные риски, но это вряд ли помешает движению ключевой ставки до 14% к середине года. Тем не менее мы считаем, что после достижения уровня 14% по ставке, именно в свете рисков бюджетной политики, ЦБ может перейти к более умеренному шагу снижения в размере 25 базисных пунктов и/или даже будет готов брать паузу", - пишет эксперт. На конец 2026 года Орлова прогнозирует ключевую ставку на уровне 13%.

"Решение ЦБ в апреле и дальнейшая траектория ключевой ставки в существенной мере будут зависеть от параметров изменения бюджетного правила. Если регулятор не увидит новых проинфляционных рисков после изменения бюджетного правила, а внешние условия останутся близкими к текущим, мы ожидаем продолжения снижения ключевой ставки шагом по 50 базисных пунктов на ближайших заседаниях. В этом случае прогнозный ориентир по средней ключевой ставке на текущий год, если и будет пересмотрен на опорном заседании в апреле, то, скорее всего, лишь в виде незначительной корректировки интервала. Если же проинфляционные риски усилятся из-за внешних условий или изменений бюджетного правила, то на ближайших заседаниях ЦБ может взять паузу как минимум до второго полугодия", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

По мнению главного экономиста "Ренессанс Капитала" Андрея Мелащенко, масштаб изменения бюджетной политики на этот год и потенциальная реакция Банка России остаются фактором неопределенности. "ЦБ продолжит осторожное снижение ключевой ставки (базово, по 50 базисных пунктов на ближайших заседаниях), снизив её до 12-13% к концу 2026 года", - считает эксперт.

Заявление от 20 марта

Совет директоров Банка России 20 марта 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15% годовых. Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

В январе - феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчете на год после 4,4% в 4к25. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 7,0% после 5,0% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по оценке на 16 марта, составила 5,9%.

В феврале текущий рост цен существенно замедлился после исчерпания влияния разовых факторов начала года. С их исключением оценка устойчивой инфляции в целом находится в диапазоне 4-5% в пересчете на год.

Инфляционные ожидания с февраля значимо не изменились. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросы предприятий говорят о замедлении роста экономической активности в начале 2026 года. Наблюдается некоторое охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025 года, которая в значительной степени была связана с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. На более сдержанный внутренний спрос также указывают деловые настроения бизнеса.

Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023-2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

Денежно-кредитные условия немного смягчились, но остаются жесткими. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.

Кредитная активность в начале 2026 года сдержанная. Склонность домашних хозяйств к сбережению остается высокой.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности, а также с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики.

1 апреля 2026 года Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза - 13:30 по московскому времени.

Заявление от 13 февраля

Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5-14,5% годовых в 2026 году. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

В 4к25 текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 3,9% в пересчете на год после 6,5% в 3к25. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 4,7% после 4,1% в предыдущем квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции в пересчете на год в последние месяцы сохранялись в диапазоне 4-5%. Годовая инфляция, по оценке на 9 февраля, составила 6,3%.

В конце 2025 года наблюдались очень низкие темпы роста цен на ряд товаров, в первую очередь на плодоовощную продукцию. С учетом этого и отсутствия значимого переноса повышения НДС в цены в декабре, инфляция по итогам 2025 года сложилась ниже октябрьского прогноза Банка России и составила 5,6%. Однако в начале 2026 года влияние этих факторов на динамику цен стало противоположным. Повышение НДС, акцизов, индексация регулируемых цен и тарифов, коррекция цен на плодоовощную продукцию привели к временному, но значительному ускорению текущего роста цен в январе.

Таким образом, наблюдалось некоторое перераспределение инфляции между 2025 и 2026 годами. Но в целом накопленный рост цен с ноября по январь соответствует ожиданиям Банка России. Устойчивая инфляция снизится до 4% во втором полугодии 2026 года. Однако с учетом смещения роста цен с конца прошлого года на начало текущего прогноз инфляции на 2026 год повышен до 4,5-5,5%.

Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. По итогам 2025 года рост ВВП сложился по верхней границе октябрьского прогнозного диапазона и составил 1%. Хотя рост общей экономической активности в целом за год замедлился, в 4к25 он усилился из-за увеличения потребительского спроса. Это частично могло быть связано с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. В ближайшие месяцы рост внутреннего спроса будет более сдержанным. На это также указывают деловые настроения бизнеса.

Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимального значения с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023-2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Кредитные и депозитные ставки уменьшились, подстраиваясь к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ выросли, но в реальном выражении существенно не изменились. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.

Кредитная активность в конце 2025 - начале 2026 года была сдержанной после повышенных темпов роста в осенние месяцы. Склонность домашних хозяйств к сбережению остается высокой.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли. Замедление роста мировой экономики в случае усиления торговых противоречий и низкие цены на нефть могут иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики.