Путин вновь призвал нефтегазовые компании направлять допдоходы от возросших цен на погашение долгов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вновь призвал российские нефтегазовые компании подумать о том, чтобы направлять дополнительные доходы от возросших цен на энергоносители на погашение долгов перед банками.

"Уже говорил, российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженности перед отечественными банками", - сказал он на совещании с членами правительства.

"Это было бы зрелым решением", - добавил Путин.

По итогам 2025 года средняя стоимость Brent составила около $68-69 за баррель, что на $10 ниже, чем ее средняя цена в 2024 году. Накануне начала военных действий в отношении Ирана в конце февраля российский сорт Urals подорожал до $72,8/б.

В настоящее время нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на максимуме с июля 2022 года - $112,67/б.