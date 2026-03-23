Президент призвал правительство ко взвешенным решениям по конъюнктурным доходам бюджета

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Долгосрочная устойчивость бюджетной системы - одно из условий экономического роста, чтобы ее добиться необходимо принять взвешенные решения относительно конъюнктурных доходов, заявил на совещании по экономическим вопроса президент Владимир Путин.

"Важное условие уверенного роста - это сбалансированность всей макроэкономической конструкции, постоянный мониторинг и управление такими важнейшими параметрами, как рост денежной массы, динамика кредитования и, конечно, состояние бюджетной системы, где важно обеспечить именно долгосрочную устойчивость", - сказал он.

"В части федерального бюджета также необходимо принять взвешенные решения по конъюнктурным доходам, чтобы, повторю еще раз, гарантировать долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны. Об этом тоже говорили на прошлом совещании", - заявил президент.

Путин отметил, что правительство уже ведет такую работу. "Ее ход мы сегодня также подробно и обсудим", - сказал он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. "В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал он в конце февраля.

В 2025 году, было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });