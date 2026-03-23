Текущий прогноз ЦБ РФ предполагает довольно существенное дальнейшее снижение ставки

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Текущий прогноз ЦБ РФ предполагает довольно существенное дальнейшее снижение ключевой ставки, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Февральский прогноз ЦБ РФ предполагает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 13,5-14,5%.

Банк России в минувшую пятницу снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 15%.

"На ближайших заседаниях мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. Наш текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее ее движение вниз в этом году", - сказал Заботкин.

Он отметил, что экономическая активность и совокупный спрос, по последним данным, все более заметно сближаются с производственными возможностями. "Производственные возможности, производительность труда продолжают увеличиваться. При более сдержанном росте спроса в последние кварталы производственные возможности наконец-то убежавший вперед за 2023-2024 годы спрос настигают", - добавил зампред Банка России.

Это проявляется в снижении напряженности на рынке труда и главное - замедлении инфляции, отметил Заботкин.

"Говорить о том, что экономика уже вернулась в режим низкой инфляции, наверно, преждевременно", - сказал он, обратив внимание на повышенные инфляционные ожидания.

ЦБ в марте с оглядкой на эти повышенные инфляционные ожидания, принимая во внимание заметное уменьшение масштабов перегрева спроса, продолжил снижение ставки.