РФ с 1 по 20 марта увеличила отгрузки пшеницы на экспорт в 2,7 раза до 3,1 млн т

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 20 марта отгрузила на экспорт 3,1 млн тонн пшеницы, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

"Страны-импортеры на фоне нестабильной геополитической ситуации наращивают закупки зерна во избежание риска возникновения его дефицита на региональных рынках. В результате РФ с 1 по 20 марта отгрузила на экспорт 3,5 млн тонн зерновых культур, что в три раза больше, чем год назад. В том числе отгрузки пшеницы выросли в 2,7 раза, до 3,1 млн тонн", - сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

По ее словам, отгрузки кукурузы за этот период выросли до 251 тыс. тонн с 11 тыс. тонн за две декады марта прошлого года, ячменя - до 134,3 тыс. тонн с 2,6 тыс. тонн соответственно.

Пшеница в этот период поставлялась в 26 стран против 28 год назад. Отгрузки вели 28 компаний, год назад их было 32.

Как отметила Тюрина, "очень активно" закупали российскую пшеницу ее традиционные импортеры. Так, поставки в Египет выросли в 3,7 раза, до 695 тыс. тонн против 188 тыс. тонн, в Турцию в 3,4 раза, до 314 тыс. тонн против 92 тыс. тонн. Продолжаются и отгрузки в Израиль: за первые 20 дней марта - 91,5 тыс. тонн.

Эксперт также сообщила, что в Судан отправлено 269 тыс. тонн, что в два раза больше, чем годом ранее. "Значительные объемы поставлены в те страны, куда в марте прошлого сезона отгрузок не было. Это Танзания - 142 тыс. тонн, Алжир - 117 тыс. тонн, Шри-Ланка - 96,5 тыс. тонн и Оман - 86 тыс. тонн, - сказала она. - В Ливан экспорт вырос почти в два раза, до 83 тыс. тонн".

По словам Тюриной, кукуруза поставлялась только в две страны: в Иран отгружено 180 тыс. тонн, в Турцию - 70 тыс. тонн. В марте прошлого года российскую кукурузу эти страны не закупали. Российский ячмень также импортировали Турция - 79 тыс. тонн и Иран - 32 тыс. тонн.

"Нынешний всплеск экспорта говорит о том, что по итогам марта общие отгрузки зерна могут превысить среднее значение за последние пять лет и приблизиться к максимальному показателю за март, которое было зарегистрировано в 2022/23 сельхозгоду, - 6,2 млн тонн", - прогнозирует эксперт.

Перевалка зерновых, зернобобовых и масличных культур за этот период шла через 19 портов против 18 год назад. Так, отгрузки через Новороссийск выросли почти в 3,5 раза, до 1,5 млн тонн. Рейдовая перевалка увеличилась в 2,2 раза, до 607 тыс. тонн. Отправка через Ростов-на-Дону выросла на 26%, до 326,8 тыс. тонн, через Тамань - в 4,7 раза, до 258 тыс. тонн, через Азов - более чем в 2 раза, до 264 тыс. тонн, через Туапсе - в 7,9 раза, до 211 тыс. тонн. За счет экспорта кукурузы и ячменя в Иран выросли отгрузки через Астрахань. Кроме того, в марте через Усть-Лугу отправлено 76 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Год назад через этот порт перевалки зерна не было.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что динамика была разнонаправленной. "Если французская пшеница за декаду с 10 по 20 марта подешевела на 0,8%, или на $2, и ее цена составила $243 за тонну, то российская (FOB Новороссийск), напротив, подорожала на $3, или на 1,3%, до $240 за тонну, - сообщила эксперт, - При этом дисконт по отношению к цене европейской пшеницы сохраняется, хотя на 10 марта он был выше, чем через десять дней, - $8 против $3 за тонну. И тем не менее этот фактор, наряду с геополитическим аспектом, способствовал росту отгрузок российского зерна".

По словам Тюриной, внутренние цены на пшеницу (4 класс) с 10 по 20 марта выросли в пределах 1%, до 13 575 за тонну. Но в долларовом эквиваленте под влиянием валютных колебаний они снизились до $161,6 за тонну на 20 марта со $171,5 за тонну на 10 марта.

Как прогнозирует Тюрина, геополитическая ситуация, скорее всего, будет и в дальнейшем стимулировать рост отгрузок зерна из России.