Россия в апреле увеличила отгрузки зерна на экспорт в 1,8 раза, до 4,6 млн тонн

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Россия в апреле отгрузила на экспорт 4,6 млн тонн основных видов зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуруза), что в 1,8 раза больше, чем в апреле 2025 года (2,5 млн тонн), говорится в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы выросли в 1,6 раза, до 3,96 млн тонн против 2 млн 437 тысяч тонн годом ранее, ячменя - в 26 раз, до 337 тысяч тонн против 12,5 тысяч тонн, кукурузы - в 5,8 раза, до 303,8 тысячи тонн против 52,3 тысячи тонн соответственно.

Всего с начала сезона (с 1 июля 2025 года) отгружено 46,9 млн тонн зерна против 48,1 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона. В том числе экспорт пшеницы составил 41,5 млн тонн, что практически соответствует апрелю прошлого сезона.

Как заявила Тюрина, экспортированные в апреле 4,6 млн тонн зерна превысили средний апрельский показатель за последние пять лет - 4 млн тонн. "Но они меньше рекордных показателей 2022/23 и 2023/24 сельхозсезонов, когда в апреле было отгружено соответственно 6,6 млн и 6,4 млн тонн зерна", - сказала она. Экспорт пшеницы также оказался выше среднемесячного апрельского за пять лет - 3,2 млн тонн, но меньше, чем в апреле 2022/23 и 2023/24 сезонов, когда было отгружено соответственно 5,3 млн и 5 млн тонн.

"Собственно, апрель стал месяцем, когда отставание по отгрузкам завершилось, экспорт вышел на уровень предыдущего сезона или превысил его, - сказала эксперт. - Таким образом, можно говорить от том, что, по предварительной оценке, по итогам текущего сезона (июль 2025-июнь 2026 года) отгрузки пшеницы составят порядка 47,5 млн тонн против 45 млн тонн в прошлом сезоне".

В апреле впервые в этом сезоне зафиксировано увеличение количества стран-покупателей российской пшеницы. Всего пшеница отгружалась в 27 стран, год назад - в 21. "Традиционно лидирует Египет, причем с очень серьезным ростом закупок - больше, чем в три раза - до 997 тысяч тонн против 320 тысяч тонн год назад", - сообщила эксперт.

По ее словам, отгрузки в Турцию стабильны, в апреле рост составил 1,2%, до 437,8 тысячи тонн. "Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в Персидском заливе, экспорт в Саудовскую Аравию вырос в 2,6 раза, до 326 тысяч тонн против 126,5 тысяч тонн год назад", - сообщила Тюрина.

Кроме того, экспорт в Кению увеличился в 7,4 раза, до 268,5 тысяч тонн, в Ливию - на 20%, до 240 тысяч тонн, в Судан - в 1,5 раза, до 204 тысяч тонн. На Шри-Ланку отгружено 110 тысяч тонн, что в 15 раз больше прошлогоднего. Новыми направлениями экспорта в апреле стали Мозамбик (89 тысяч тонн) и ОАЭ (68,7 тысячи тонн). Год назад российская пшеница в эти страны не отгружалась. "Стоит также отметить отгрузки в страны Латинской Америки, куда давно наша пшеница не поставлялась. Это Мексика - 35 тысяч тонн и Бразилия - 130 тысяч тонн", - заявила эксперт.

Ячмень экспортировался в четыре страны, причем в три из них, кроме Ливана, отгрузок в апреле прошлого сезона не было. Так, в Турцию отправлено 101,7 тысячи тонн, в Иран - 96,5 тысяч тонн, в Ливию - 58 тысяч тонн, в Ливан - 27,5 тысяч тонн, что в 2,2 раза больше, чем год назад.

Кукуруза грузилась на три страны, причем год назад их не было среди покупателей. Это Иран, куда отправлено 183 тыс. тонн, Турция - 106 тыс. тонн, Афганистан - 14,3 тысячи тонн.

Тюрина также сообщила, что в апреле число компаний-экспортеров пшеницы составило 35 против 45 год назад. "Если с 2019 года отмечалось значительное сокращение количества компаний-экспортеров, то с января этого года их число оптимизировалось на уровне 30-35 компаний", - отметила она.

По ее словам, в апреле российские зерновые и зернобобовые культуры отгружались на экспорт через 36 портов против 25 в апреле прошлого года. "Рост отгрузок зафиксирован по всем портам Черноморского региона и Балтики. Максимальная перевалка шла через Новороссийск - 1 млн 740 тыс. тонн, это на 27% больше, чем в апреле прошлого сезона, когда было отгружено 1 млн 370 тыс. тонн, - сказала эксперт. - Рейдовая перевалка выросла в 2,2 раза, 904,5 тыс. тонн, отгрузки через Ростов-на-Дону - на 37%, до 605 тыс. тонн, через Азов - в 2,3 раза, до 448 тыс. тонн, через Тамань - в 11 раз, до 346 тыс. тонн". Отгрузки через Астрахань, откуда кукуруза и ячмень отправляли в Иран, достигли 207 тыс. тонн.

Активизировались и речные порты, работающие с судами типа "река-море". В частности, Камышин увеличил отгрузки в 17 раз, до 50 тыс. тонн, Славянск - на треть, до 46,5 тыс. тонн, Волгоград - 19 тыс. тонн, год назад в этом время отгрузок из его порта не было. В связи с этим Тюрина положительно оценила начало приема судов "река-море" терминалом ГК "Дело" в Новороссийске с дальнейшей перегрузкой зерна на океанские балкеры. "Это будет способствовать росту отгрузок зерна судами "река-море" из отдаленных от морских портов регионов, таких как, например, Поволжье", - сказала она.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина заявила, что она была неоднозначной. Европейская пшеница за месяц подешевела на 1,3% (на $3), до $236 за тонну. Американская на фоне информации о возможном снижении урожайности подорожала на 3,5% (на $9), до $267 за тонну. Цена российской пшеницы (FOB Новороссийск) в течение месяца колебалась в пределах $238-240 за тонну. На 1 мая цена составила $240 за тонну, что соответствует цене на 1 апреля.

Цены производителей за месяц выросли в пределах 2%, до 13 850 рублей против 13 615 рублей за тонну пшеницы 4 класса (с НДС). В долларовом эквиваленте за счет укрепления курса рубля отпускная цена выросла на 10,5%, до $185,2 со $167,6 за тонну. "Закупочные цены на базисе CPT Новороссийск, наоборот, показали отрицательную динамику, снизившись за месяц на 2,6%, до 16 468 рублей с 16 910 рублей за тонну, - сообщила эксперт. - При этом в долларовом эквиваленте цены выросли на 5,8%, до $220 с $208 за тонну".

Тюрина также обратила внимание на то, что со второй половины апреля российская пшеница продается на мировом рынке без дисконта по отношению к европейской. Более того, на 1 мая она была на $4 дороже. "Значит, в нынешней ситуации цена не является решающим фактором при принятии импортером решения о контрактации пшеницы. На первый план выходит репутация продавца. То есть именно репутация России как стабильного поставщика вне зависимости от геополитической ситуации стала фактором увеличения продаж пшеницы в апреле", - заявила она.

По ее словам, экспортный потенциал у России сохраняется. В ближайшие два месяца до окончания текущего сельхозсезона ежемесячный экспорт пшеницы может составить 2-3 млн тонн, прогнозирует эксперт.

Новороссийск Тамань Российский зерновой союз Елена Тюрина
