Въездной туризм в России в 2025 году рос быстрее внутреннего

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Въездной туризм в Россию в 2025 году рос гораздо быстрее внутреннего, в первую очередь за счет роста туризма из КНР после введения безвиза, сообщил на пресс-конференции замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Мы по-прежнему рассчитываем на положительные темпы роста внутреннего туризма, во многом, за счет, конечно же, въездного. У нас при общем росте порядка 4% только по въездному туризму в прошлом году рост составил около 15%. Сказалось, конечно, принятое президентом решение об отмене виз с Китаем, пока оно действует. Мы видим от этого серьезные эффекты", - сказал он.

По словам замминистра, параллельно растет интерес арабского мира к России.

"У нас только по Саудовской Аравии кратный рост поездок - Оман, Катар, Арабские Эмираты, естественно. И вот это два пока наших основных драйвера. Рассчитываем на раскачку, может быть, не в этом, но в ближайшие годы и индийского рынка в части въездных туристических поездок. Ну и вообще для нас всегда рост выездных поездок - это такая хорошая характеристика нашей конкурентоспособности на мировом рынке", - добавил Вахруков.

Ранее Решетников сообщил, что всего в 2025 году Россию посетили около 5 млн иностранных туристов, турпоток вырос на 12%.

Президент Владимир Путин 1 декабря подписал указ о безвизовом въезде граждан КНР в Россию. Согласно документу, граждане Китая смогут до 14 сентября 2026 года въезжать в Россию без виз на 30 дней.