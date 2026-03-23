Поиск

Въездной туризм в России в 2025 году рос быстрее внутреннего

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Въездной туризм в Россию в 2025 году рос гораздо быстрее внутреннего, в первую очередь за счет роста туризма из КНР после введения безвиза, сообщил на пресс-конференции замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Мы по-прежнему рассчитываем на положительные темпы роста внутреннего туризма, во многом, за счет, конечно же, въездного. У нас при общем росте порядка 4% только по въездному туризму в прошлом году рост составил около 15%. Сказалось, конечно, принятое президентом решение об отмене виз с Китаем, пока оно действует. Мы видим от этого серьезные эффекты", - сказал он.

По словам замминистра, параллельно растет интерес арабского мира к России.

"У нас только по Саудовской Аравии кратный рост поездок - Оман, Катар, Арабские Эмираты, естественно. И вот это два пока наших основных драйвера. Рассчитываем на раскачку, может быть, не в этом, но в ближайшие годы и индийского рынка в части въездных туристических поездок. Ну и вообще для нас всегда рост выездных поездок - это такая хорошая характеристика нашей конкурентоспособности на мировом рынке", - добавил Вахруков.

Ранее Решетников сообщил, что всего в 2025 году Россию посетили около 5 млн иностранных туристов, турпоток вырос на 12%.

Президент Владимир Путин 1 декабря подписал указ о безвизовом въезде граждан КНР в Россию. Согласно документу, граждане Китая смогут до 14 сентября 2026 года въезжать в Россию без виз на 30 дней.

Дмитрий Вахруков Катар Минэкономразвития Оман Китай Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

 Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

 Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

 Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на 2026 год до $85 за баррель

Хроники событий
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });