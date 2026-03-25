Минэкономразвития отметило рост въездного туризма минувшей зимой почти на четверть

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Иностранный турпоток в Россию с ноября 2025 года по февраль 2026-го составил порядка 1,6 млн человек, это почти на 25% больше, чем годом ранее, сообщил на круглом столе в Госдуме директор департамента развития туризма Минэкономразвития Георгий Груша.

"Въездной туризм вырос значительнее, чем внутренний. С ноября по февраль, по нашим оценкам, Россию посетили 1,6 млн иностранных туристов, это практически плюс четверть к прошлому году. Практически половина въездного турпотока пришлась на Москву", - сказал он.

Он считает, что вместе с регионами необходимо работать над диверсификацией турпродукта, чтобы иностранцы путешествовали не только в столицу и Петербург, но и в другие регионы.

"В этом ключе хорошо работают Татарстан, Мурманск, Приморье, которые, в том числе за счет китайских туристов, показывают очень хороший плюс", - уточнил Груша.

В 2025 году Россию посетили 4,8 млн иностранных туристов, это почти на 15% больше, чем годом ранее.