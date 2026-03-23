ЦБ отметил, что кредит экономике РФ в феврале показал умеренный рост

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Требования банков к экономике в феврале выросли на умеренные 0,4% после сезонного уменьшения в январе на 0,5%, говорится в комментарии Банка России.

Основным фактором роста требований к экономике по-прежнему была динамика корпоративного кредитования. Рост требований банков к организациям составил 0,6% после снижения на 0,9% в январе. Больше половины этого прироста было обеспечено рублевыми кредитами нефинансовым организациям: компании нарастили долгосрочные заимствования, а погашения краткосрочной задолженности продолжились, отмечает ЦБ. Вложения банков в долговые ценные бумаги нефинансового сектора в феврале также возросли.

Рост розничного кредитования в феврале приостановился: требования к населению за месяц не изменились после увеличения на 0,6% в январе. Больший вклад в февральскую динамику внесло ипотечное кредитование, активность которого заметно снизилась после всплеска в декабре 2025 - январе 2026 года перед ужесточением условий по льготной семейной программе.

Кроме того, в феврале сократились необеспеченные потребительские кредиты, подчеркивает Банк России.

Прирост средств населения на рублевых депозитах в феврале возобновился после снижения в январе (преобладающий вклад в него в этом месяце внесли текущие счета).