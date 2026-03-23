Рост цен в отелях РФ замедлился или прекратился в связи с торможением спроса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рост цен в российских отелях замедлился или остановился в этом году из-за замедления роста спроса, а также конкуренции с зарубежными отелями, сообщил в понедельник замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Мы наблюдаем за тем, что и гостиницы, и крупные операторы начинают уже подстраиваться под новые условия. Цены растут достаточно низкими темпами, во многих регионах они прекратили свой рост. Это как раз ответ на конкуренцию с зарубежными курортами, и мы благодарны рынку за возможность такой гибкости, понимая, что во многом в основе этой гибкости лежат принятые нами решения. В том числе решение о продлении нулевого НДС для гостиниц до 2030 года сегодня позволяет нам вот эту ценовую гибкость сохранять", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, в 2026 году разумное рыночное поведение субъектов рынка может стать "дополнительным фактором, который повлияет на число туристических поездок по России".

"Ну а в дальнейшем в основе конкурентоспособности, как я уже сказал, будет лежать новые вводы гостиниц, новый номерной фонд и повышение собственной эффективности, основанной на производительности труда. У нас сформирована большая отраслевая программа по производительности труда. Мы охватили и гостиницы, и турагентов, и туроператоров, парки развлечений, санатории. В этом году эта программа будет активно уже внедряться в регионах, на местах, в конкретных гостиницах, что повысит, на наш взгляд, существенно эффективность работы, ну и позволит и конкурировать, и зарабатывать одновременно всем участникам рынка", - отметил замминистра.

Ранее Вахруков сообщил, что в 2025 году рост внутреннего туризма замедлился до 4% из-за закрытия пляжей Анапы, ограничений на полеты и конкуренции с зарубежными направлениями.