ЦБ РФ перенесет на полгода предоставление банками расширенной отчетности о трансграничных операциях физлиц

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует отложить на полгода изменения в форму отчетности банков, расширяющие перечень сведений о трансграничных переводах физических лиц, следует из сводной таблицы предложений и замечаний к соответствующему проекту регулятора.

Предполагаемая дата вступления в силу изменений в форму отчетности со сведениями о трансграничных переводах физлиц переносится на 1 июля 2027 года, говорится в материалах ЦБ. Ранее предполагалось, что эти изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что регулятор собирается изменить форму отчетности банков о трансграничных переводах физлиц, расширив перечень подотчетных операций. Соответствующие изменения планировалось внести в указание Банка России от 10 апреля 2023 года №6406-У.

Необходимость изменения формы отчетности о трансграничных переводах физлиц Банк России объяснял новыми экономическими явлениями, подлежащими отражению в платежном балансе РФ.

Перечень подотчетных операций предлагалось расширить за счет предоставления сведений об оплате компьютерных игр и компьютерных услуг, о страховых взносах и выплатах, об оплате услуг связи, о штрафах и выплатах, связанных с возмещением ущерба, о материальной помощи. Данные о расчетах за товары могут быть конкретизированы за счет предоставления информации о приобретении изделий в интернет-магазинах и о покупке легковых автомобилей. Кроме того, ЦБ предлагал разделить на отдельные графы сведения о покупке и продаже цифровой валюты, а также данные о сделках с утилитарными цифровыми правами.

Цифровой валютой в рамках составления отчетности признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся и обращающихся в информационной системе на основе распределенного реестра, которые предлагаются и могут быть приняты в качестве инвестиций и средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ или иностранного государства (или международной денежной или расчетной единицей).

Цифровыми правами признаются допущенные к обращению в РФ утилитарные цифровые права, а также иные подобные активы - невзаимозаменяемые токены (NFT) - с уникальным идентификационным кодом, записанным в распределенном реестре.

ЦБ также хотел дополнить или модифицировать перечень граф в отчетности о трансграничных переводах физлиц за счет предоставления данных о резидентстве отправителя и получателя перевода, о способе, виде и источнике транзакции, а также о сумме комиссии за операцию. В качестве источника перевода могут быть указаны наличные денежные средства, банковский счет, платежная или предоплаченная карта, электронные денежные средства.

Банк России пояснил, что переводы с использованием сервиса быстрых платежей (СБП) в отчете не отражаются.

