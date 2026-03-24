РФ в 2025 г. возобновила экспорт сахаристых кондитерских изделий в Индию и Ливию

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Основными покупателями российских сахаристых кондитерских изделий в 2025 году были страны ближнего зарубежья. Вместе с тем география экспорта была расширена за счет новых, отдаленных, рынков, в частности Индии и Ливии.

Как сообщает федеральный центр "Агроэкспорт", в 2025 году после перерыва с 2023 года возобновились поставки этих сладостей в Индию и Ливию. Впервые после перерыва с 2023 года сахаристые кондитерские изделия были экспортированы в Бахрейн (на сумму около $40 тыс.) и Албанию (более $60 тыс.).

В целом в прошлом году, по оценкам экспертов, РФ поставила на зарубежные рынки 84 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий. Экспортная выручка выросла на 13%, почти до $258 млн. "Таким образом, был обновлен исторический максимум выручки по поставкам сахаристых кондитерских изделий, ранее рекорд был зафиксирован в 2022 году - $243,5 млн", - говорится в сообщении.

В топ-5 стран-импортеров в 2025 году вошли Белоруссия (более $77 млн), Казахстан (около $71 млн), Азербайджан (более $17 млн), Киргизия (около $14 млн), Узбекистан (около $14 млн).