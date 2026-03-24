Поиск

РФ в 2025 г. возобновила экспорт сахаристых кондитерских изделий в Индию и Ливию

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Основными покупателями российских сахаристых кондитерских изделий в 2025 году были страны ближнего зарубежья. Вместе с тем география экспорта была расширена за счет новых, отдаленных, рынков, в частности Индии и Ливии.

Как сообщает федеральный центр "Агроэкспорт", в 2025 году после перерыва с 2023 года возобновились поставки этих сладостей в Индию и Ливию. Впервые после перерыва с 2023 года сахаристые кондитерские изделия были экспортированы в Бахрейн (на сумму около $40 тыс.) и Албанию (более $60 тыс.).

В целом в прошлом году, по оценкам экспертов, РФ поставила на зарубежные рынки 84 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий. Экспортная выручка выросла на 13%, почти до $258 млн. "Таким образом, был обновлен исторический максимум выручки по поставкам сахаристых кондитерских изделий, ранее рекорд был зафиксирован в 2022 году - $243,5 млн", - говорится в сообщении.

В топ-5 стран-импортеров в 2025 году вошли Белоруссия (более $77 млн), Казахстан (около $71 млн), Азербайджан (более $17 млн), Киргизия (около $14 млн), Узбекистан (около $14 млн).

Агроэкспорт Индия Ливия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $103,78 за баррель

ЦБ РФ перенесет на полгода предоставление банками расширенной отчетности о трансграничных операциях физлиц

США начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/с

 США начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/с

Цены на нефть остаются в глубоком минусе после заявлений Трампа

Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

 Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

Индекс МосБиржи упал к 2810 пунктам на заявлениях Трампа по Ирану

Нефть обвалилась на заявлениях Трампа, Brent опустилась ниже $100 за баррель

Telegram оштрафован на 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Путин вновь призвал нефтегазовые компании направлять допдоходы от возросших цен на погашение долгов

Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

 Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1019 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8768 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
